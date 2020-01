Serie A, un laziale tra i Top of the Tops di giornata | VIDEO

Il derby della Capitale come il miglior match di giornata almeno sotto il profilo delle statistiche. Come riportato dal account Twitter della Lega Serie A, infatti, tre calciatori su cinque tra i Top of the Tops appartengono a Lazio o Roma. Più precisamente, in casa giallorossa spiccano Dzeko per tiri effettuati e Mancini per passaggi riusciti, mentre sul fronte biancoceleste ecco Milinkovic-Savic che con quasi 13 km e mezzo è il calciatori ad aver corso maggiormente nella seconda giornata di ritorno.

Ecco chi sono i protagonisti della 21ª giornata di #SerieATIM secondo le nostre statistiche ufficiali. ⁰È il momento dei Top of the Tops!🔝💪#WeAreCalcio pic.twitter.com/rxj6A38iGY — Lega Serie A (@SerieA) January 28, 2020

