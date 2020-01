CdS | La Lazio non molla mai: 7 rimonte e 13 punti

E’ senza dubbio una Lazio che non molla mai, fino al 90′ ed oltre. Numerose le gare in cui i biancocelesti in questa stagione hanno raggiunto la vittoria a pochi istanti dal triplice fischio. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi resiste e rimonta: anche al derby, per la settima volta su otto in campionato, i laziali hanno ripreso il punteggio. In otto partite in cui sono andati sotto, solo con l’Inter i biancocelesti non hanno raddrizzato la gara. La Lazio ha fatto il pieno, o quasi, spingendo sull’acceleratore nell’ultima mezz’ora, collezionando 13 punti.

