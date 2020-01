GdM | Calciomercato Lazio, Berisha verso la Germania: i dettagli

Una parentesi poco fortunata la sua a Roma: scarso minutaggio e prestazioni non sempre al massimo. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, Berisha è pronto a trasferirsi in Germania. Il classe ’93 sarebbe pronto per un’avventura in Bundesliga, al Fortuna Dussendorf. L’accordo tra le due parti prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto. Già nelle prossime ore, sono in programma visite mediche e firma del contratto.

