ROMA-Camerieri per una sera. Camerieri per beneficenza. Via gli scarpini e le divise da calcio, spazio ai grembiuli. Immobile, Parolo, Cataldi e Acerbi oggi serviranno la cena per la SoSpe, l’associazione Solidarietà e Speranza di suor Paola, storica tifosa biancoceleste, che si prende cura di ragazze madri, bambini e adolescenti. «Quando chiama suor Paola, non possiamo dire di no», il commento di Parolo, che in passato ha già partecipato ad eventi simili presso la casa famiglia in zona Bravetta. Un’altra iniziativa lodevole, sposata dal presidente Claudio Lotito, sempre in prima linea per il sociale. «Ringrazio lui e la Lazio. Da qualche anno, poi, non devo più scavalcare le mura dello stadio per andarci, ma posso entrare con tutti i ragazzi della SoSpe», le parole della religiosa, che anche domenica dovrebbe essere sugli spalti dell’Olimpico per assistere al match con la Spal. Durante la serata le maglie dei giocatori verranno messe all’asta. Tra i partecipanti ci sarà anche l’ex tecnico laziale Delio Rossi. IlMessaggero/Valerio Cassetta

