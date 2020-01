PAIDEIA | Correa in clinica per accertamenti – FOTO&VIDEO

Ha lasciato il campo domenica mostrando qualche acciaccio, tanto da costringere Inzaghi a sostituirlo anzitempo, a metà ripresa: il Tucu si è recato oggi in Paideia per svolgere degli accertamenti e scongiurare qualsiasi tipo di problema. Per Correa, appena arrivato in clinica, risonanza al polpaccio per determinare l’entità del fastidio avvertito.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: