CONFERENZA INZAGHI – “Giroud poteva aiutare, davanti abbiamo qualche problema. Ripartiamo con la Spal”

Il non arrivo di Giroud ti lascia l’amaro in bocca?

“Lo avevo detto che si stava cercando qualcosa che avrebbe potuto migliorarci e aiutarci. Nel reparto offensivo abbiamo qualche problema con l’infortunio di Correa e quindi Immobile e Caicedo stanno giocando tante partite. Non si è potuto realizzare e quindi andiamo avanti con i nostri sperando di recuperare Joaquin al più presto e facendo crescere Adekanye”

L’infortunio di Correa ha fatto pensare a Giroud?

“C’era l’idea di migliorare se capitava l’occasione, l’infortunio di Correa ha pesato ovviamente. C’è il rischio che fra infortuni e squalifiche dovremo fare attenzione perché abbiamo adesso tre sfide ravvicinate importanti”

Il mercato cambia gli equilibri ai primi posti?

“Io penso che noi dobbiamo rimanere con le nostre idee, ad inizio anno in pochi ci davano lì e ci siamo arrivati con il nostro lavoro. I ragazzi sanno che dobbiamo continuare con la consapevolezza che il mercato non ha cambiato nulla. Vogliamo rimanere in alto e questa settimana è per noi molto importante nonostante qualche defezione”

Non manca qualcosa in mezzo al campo dopo la partenza di Berisha?

“Valon ha chiesto di andare a giocare con continuità e lo abbiamo accontentato perché se lo merita. Dobbiamo recuperare Cataldi al più presto, intanto ho Parolo e Lulic così come Minala”

Ci fa il punto sull’infermeria?

“Sicuramente non ci sarà Patric che ha la febbre molto alta così come Correa e Cataldi. Si è allenato bene in gruppo Marusic, dobbiamo valutare Lukaku mentre Lulic e Luis Alberto non sono al meglio”

Cosa ha insegnato la partita di andata con la Spal?

“Nelle ultime tre trasferte hanno fatto due vittorie mentre a Firenze non meritavano la sconfitta. Stanno facendo bene in trasferta e quindi dovremo essere bravi perché non si vince in casa di Torino e Atalanta in modo casuale”

Semplici ha detto che la Spal farà una gara spregiudicata, temi questo atteggiamento?

“L’abbiamo studiata attentamente e sappiamo che affronteremo una squadra che in trasferta fa bene. Servirà umiltà ma vogliamo fare la nostra partita”

Le prossime tre partite possono essere decisive?

“Non credo, è una settimana importante dove chiederò un sacrificio. Abbiamo qualche problemino e quindi servirà l’apporto di tutti per far andare queste gare nel modo migliore”

Speri di recuperare Correa per Parma?

“Quando capitano questi contrattempi è difficile fare delle previsioni. Il ragazzo è positivo e vuole tornare il prima possibile dopo essere stato fuori già venti giorni, siamo fiduciosi ma è difficile dire una data precisa”

Quanto è importante vincere domani?

“Tantissimo perché va giocata. Noi pensiamo solo a loro perché servirà la vera Lazio per vincere”

Come sta Luis Alberto?

“Abbiamo un ottimo rapporto e sa che in questo momento non possiamo permetterci di perderlo. Ha accusato qualche problema prima del derby e quindi ho deciso di sostituirlo. Per quanto riguarda la sua reazione, dopo due minuti avevamo già chiarito”

