CONFERENZA SEMPLICI- "Dovremo giocare una partita quasi spregiudicata. Ai ragazzi ho detto che è una finale"

Chiuso il capitolo mercato, in casa Lazio è ora di tornare a pensare al campo con l’obiettivo di tornare a fare bottino pieno già con la Spal. In vista della sfida di domani dell’Olimpico è intervenuto in conferenza stampa il tecnico degli estensi Leonardo Semplici: “I ragazzi arrivati sono in buona condizione, soprattutto Castro avendo giocato spesso nel Cagliari. Zukanovic non gioca da un mese, ma è arruolabile. Abbiamo fatto celle buone cose sul mercato. In uscita abbiamo lavorato bene grazie al lavoro fatto dalla società in questi anni e la valorizzazione che insieme al mio staff abbiamo saputo dare a questi ragazzi che andranno a vivere situazioni diverse dalla Spal. Riguardo gli arrivi, abbiamo cercato di rinforzare la squadra in tutti i reparti, sul reparto offensivo avevamo deciso di provare a prendere un attaccante, ma purtroppo per vari motivi non ci siamo riusciti. Sono arrivati giocatori bravi: Bonifazi, Dabo, Castro, Zukanovic, siamo contenti perchè abbiamo rinforzato la rosa. Sono contento che il mercato sia finalmente concluso perchè credo sia troppo lungo e snervante specialmente per quanto riguarda i calciatori e lo staff essendoci ogni giorno una notizia. Questo è il gruppo, bisognerà lavorare uniti e compatti come abbiamo sempre fatto. Da domani ripartiremo per un finale di stagione che mi auguro ci possa portare a toglierci quelle soddisfazioni che tutti meritiamo, a partire dai nostri tifosi e dalla nostra società riuscendo ad ottenere i punti che ci consentano di raggiungere l’obiettivo. Domani affrontiamo una formazione tra le più in forma, se non la più in forma che è in un momento straordinario per le tante vittorie consecutive. Una squadra che ho sempre detto, anche negli anni passati, che dopo le prime due tre aveva più valori. Quest’anno è la testimonianza visto il percorso che hanno fatto. Bisognerà fare una grande prestazione dando grande intensità ad ogni cosa che faremo. Sappiamo di affrontare una squadra forte sia fisicamente che tecnicamente, ma bisognerà comunque cercare di portare via un risultato positivo. Cionek ha una fascite plantare, mentre per Cerri valuteremo con lo staff medico il percorso da intraprendere. Riguardo possibili svincolati dico che credo rimarremo così perchè a meno che ci sia un giocatore particolare non credo lo andremo a prendere. Mi auguro che con il rientro di Cerri, che ha caratteristiche fisiche e tecniche diverse da Paloschi, ci possa dare una mano importante così come l’inserimento di Castro che qualche gol lo può fare , il miglioramento di Valoti e Di Francesco sotto porta, il rientro di Petagna ed il recupero di alcuni come Fares e D’Alessandro. Con la Lazio credo si continuerà a livello tattico come sempre fatto, poi dopo con gli allenamenti vedremo nel proseguo se sarà il caso di variare qualcosa. Domani alla squadra chiedo i punti, perchè ora contano quelli. Nel calcio contano i punti, quindi dobbiamo fare una partita per provare a portare a casa dei punti perchè questo è ciò che la gente vuole anche se questo non rappresenta il mio pensiero. Le partite diminuiscono e sono sempre più importanti i punti che dobbiamo provare a far per raggiungere l’obiettivo. Fares ancora non è a disposizione per essere convocato. Credo che Petagna si sia meritato, insieme alla società, all’allenatore e chi gli sta intorno, la possibilità di andare l’anno prossimo a giocare in una grande squadre. Ora, come ha detto, sa che deve contribuire in maniera importante al nostro finale di stagione per lui stesso e per noi che lo abbiamo aiutato a meritarsi questa chance importante per la sua carriera. Sono convinto che cercherà di fare un finale di stagione ancora più bello per provare a togliersi e toglierci le soddisfazioni che meritiamo. L’arrivo di Bonifiazi ha inserito un ragazzo più predisposto per la difesa a tre che a quattro, con caratteristiche fisiche e tecniche di impostazione che se lasciato libero di farlo può essere un valore aggiunto. Lo stesso vale per Zukanovic che è molto bravo nella gestione palla. Valuteremo in base al momento e al contorno se giocare a tre o quattro in difesa. Devo dire che ci sono un paio di squadre tra cui Lazio ed Atalanta che per il tempo di gioco e per come le affrontiamo riusciamo a metterle in difficoltà nonostante la differenza di rosa e valori. Mi auguro succeda anche domani, sapendo che affrontiamo una squadra che viene da molte vittorie consecutive, tranne il derby ha sempre vinto. Specialmente in casa è veramente forte. Ho detto ai miei ragazzi che è una finale, come tutte da qui alla fine: non bisogna guardare tanto l’avversario e come si chiama, ma quello che riusciamo a mettere in campo esprimendo le nostre caratteristiche e qualità. Visto che non abbiamo niente da perdere, abbiamo solo da migliorare bisogna far fronte anche domani a queste valutazione e cercare di giocare una partita quasi spregiudicata per cercare di portare a casa punti per arrivare in fondo. Castro potrebbe scendere in campo fin da subito”.

