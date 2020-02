FORMELLO – Bastos fa fuori la concorrenza, Jony insidia Lulic. Davanti scelte obbligate

Patric con l’influenza e Luiz Felipe affaticato, in pratica Bastos ha “neutralizzato” la concorrenza e si prende una maglia da titolare contro la Spal. L’angolano torna così titolare insieme ad Acerbi e Radu in difesa con Strakosha fra i pali. Lo spagnolo rientrerà per il Verona mercoledì prossimo mentre il brasiliano siederà in panchina. Le defezioni hanno così eliminato il dubbio in difesa ma Inzaghi ne ha un altro sulla fascia sinistra. Lulic non si è allenato regolarmente in settimana ma stringerà i denti, oggi pomeriggio è stato alternato con Jony nella formazione titolare salvo poi vederlo nelle prove di palla inattiva. Un ballottaggio che sarà sciolto solamente domani mattina con il tecnico che si tiene ancora qualche ora per ragionarci. Il resto della mediana invece non riserva sorprese con Lazzari sulla fascia destra e il solito trio in mezzo: Milinkovic-Lucas Leiva-Luis Alberto. Anche lo spagnolo non è al meglio, ieri è stato in Paideia perchè reduce da due affaticamenti muscolari e quindi probabile una staffetta a partita in corso con Parolo. Davanti invece scelte obbligate vista l’assenza di Correa, problemi muscolari, ed Adekanye, elongazione. A guidare l’attacco saranno per cui Immobile e Caicedo.

