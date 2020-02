L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Spal

Archiviato il derby e concluso il calciomercato adesso bisogna ripartire subito. Domenica ci sarà la gara contro la Spal, squadra che ha sempre dato del filo da torcere agli uomini di Inzaghi. Lazio che vuole subito tornare a vincere per poter allungare sulle inseguitrici e concretizzare sempre più la corsa scudetto.

LA SPAL – Ferraresi a pari punti con Genoa e Brescia, in piena zona retrocessione. Squadra piuttosto altalenante che vacilla tra grandi prestazioni con importanti vittorie, come Atalanta e Lazio (nel girone d’andata) e sconfitte con squadre alla sua portata. Sicuramente meritevole di una classifica leggermente migliore per il tipo di calcio che esprime e per la qualità di alcuni giocatori. Domani scenderà in campo con due assenze importanti, quali Valoti, Petagna e Fares, che hanno salvato più volte la squadra di Ferrara e hanno avuto sempre un gran peso negli equilibri della squadra.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Berisha; Bonifazi, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca; Floccari, Di Francesco

LA STELLA – Sarà assente domenica a causa della squalifica, ma questo di certo non gli impedisce di essere considerato la ‘stella’ di questa squadra. Andrea Petagna è sicuramente il giocatore migliore di questa squadra e l’uomo più influente, soprattutto in chiave gol. Sono 8 infatti le reti segnate in questa parte di campionato. La sua assenza risulterà pesante, e Floccari avrà l’arduo compito di sostituirlo. Due giocatori diversi per caratteristiche e numeri. Anche se è un ex e potrebbe far male alla sua vecchia squadra.

IL PRECEDENTE – Avversario tosto per i biancocelesti. La squadra di Semplici negli anni si è sempre rivelata un muro difficile da sfondare, Lo confermano anche i dati delle ultime 5 gare: 3 pareggi, una sconfitta per i biancocelesti, e una vittoria. In particolare in questa stagione. Al girone d’andata la squadra di Inzaghi si è dovuta arrendere ai gol di Petagna e Kurtic, nonostante fosse in vantaggio grazie al rigore di Immobile. Domani ancor più di sempre servirà concentrazione e voglia di vincere per portare a casa i tre punti.

