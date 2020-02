PRIMAVERA1 | La Lazio va a Pescara: la prima finale è in arrivo

Un momento nero da archiviare al più presto. La Lazio Primavera, concluso bene il 2019 con due vittorie, ha aperto il nuovo anno in maniera disastrosa. Solamente un punto guadagnato in tre partite, 6 reti incassate ed una siglata, peraltro ad opera di un difensore. In appena quindici giorni lo spettro della zona retrocessione è tornato a concretizzarsi come un incubo dal quale svegliarsi più in fretta che. La società, consapevole delle difficoltà, è corsa ai ripari e così, oltre a qualche partenza, sono giunti a Formello rinforzi importanti per ogni reparto: in difesa ecco Ricci dalla Viterbese, in linea mediana è stato inserito il giovane Marino proveniente dalla Salernitana, mentre in attacco è stato definito l’affare con il Catania per Distefano. Chiusa la finestra di mercato la parola passa ora al campo. Domani pomeriggio, ore 14.30, è in programma la prima di tante finali: Alia e compagni sono obbligati a fare risultato per evitare di toccare il fondo.

L’avversario

Se la Lazio vive un periodo complicato, non va meglio al Pescara, avversario di turno superato due a uno all’andata. Gli abruzzesi, infatti, nonostante siano reduci da due risultati utili consecutivi (una vittoria ed un pareggio), in settimana hanno subito il cambio di allenatore con Nicola Legrottaglie che, promosso in prima squadra, ha lasciato il posto a Antonio Di Battista. Un avvicendamento importante per una formazione in continua lotta salvezza che ha la peggior difesa del campionato (35 reti subite). Una statistica, quest’ultima, senza dubbio interessante, che però potrebbe finire per essere ridimensionata appena si tiene conto che la Lazio, dal canto suo, ha il peggior attacco della categoria con soli 15 gol all’attivo. Sarà una battaglia vera con i Delfini che potranno contare sul fattore casa grazie al quale hanno ottenuto ben 12 dei 15 punti in classifica. Il cambio in panchina indubbiamente inciderà, ma probabilmente più sulle motivazioni che sull’impronta tattica: Di Battista predilige il 3-4-1-2, lo stesso modulo adottato nell’ultimo pari esterno con l’Inter, seppur va specificato come spesso lo schema usato da Legrottaglie sia stato il 4-3-3 o il 3-5-2. A centrocampo ancora spazio a Diambo, autore di 5 reti in stagione, mentre in avanti toccherà a Pavone, bomber puro bravissimo nel mettere a segno 9 sigilli in 13 presenze.

La classifica

Per affermare che si tratti di un autentico spareggio salvezza dal sapore di finale basta dare un veloce sguardo alla classifica. La Lazio, complici gli ultimi k.o., è ancorata a quota 17 punti in dodicesima posizione, mentre il Pescara, nonostante le recenti prestazioni, è terzultimo in classifica con solamente 15 punti. Un pareggio non servirebbe a nessuno, un successo salverebbe una condannando l’altra. Inoltre, se fossero gli abruzzesi a spuntarla, la pena per la Lazio sarebbe doppia: in un colpo solo, infatti, i romani verrebbero scavalcati finendo nelle posizioni caldissime. La pressione sulle spalle delle giovani aquile è tanta, i jolly sono terminati da tempo.

La formazione

Invertire la rotta puntando alle certezze acquisite. Menichini riparte dal secondo tempo con il Sassuolo quando solo l’arbitro (e qualche errore di precisione di troppo) hanno fermato la Lazio. Dunque, sarà ancora una volta 4-3-3 con il nuovo acquisto Marino schierato in mediana dopo la prestazione positiva di domenica scorsa. Per il resto, tutti confermati o quasi con il solito Raul Moro pronto a guidare il tridente capitolino.

