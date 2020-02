GdS | Lazio, nove punti in otto giorni per sognare davvero

Nove punti in otto giorni. No, non è il titolo di un nuovo film, ma il programma della Lazio da qui a domenica prossima. Il calendario dà alla squadra di Inzaghi un’opportunità grande così per scalare ulteriormente la classifica, superare l’Inter e avvicinare la capolista Juventus. Obiettivo che i biancocelesti centreranno sicuramente in caso di bottino pieno, perché la seconda delle tre partite è il recupero col Verona ed è quindi una partita in più che giocheranno rispetto agli avversari. Ma il sorpasso sull’Inter (che ha due punti in più della squadra di Inzaghi) e l’avvicinamento alla Juve (che ne ha cinque in più) può realizzarsi anche se alla Lazio non dovesse riuscire il tris.

IL RIMPIANTO

“Non è la settimana decisiva della stagione, ma sicuramente è molto importante” ammette Simone Inzaghi. Anche perché il trittico della verità anticipa lo scontro diretto con l’Inter, in programma il 16 febbraio all’Olimpico. Arrivare a questo match davanti invece che dietro ai nerazzurri cambierebbe parecchio le cose. E allora non resta che buttarsi a capofitto sui tre impegni in programma. Si comincia oggi con la Spal all’Olimpico, si continua mercoledì, sempre all’Olimpico, con il Verona, si chiude domenica a Parma. La Lazio delle 11 vittorie consecutive si è fermata nel derby e, oltre ad aver interrotto la sua striscia magica, è anche uscita con qualche acciacco di troppo. Si è fermato nuovamente Correa per problemi muscolari, si è bloccato per lo stesso motivo anche Luiz Felipe (Patric è stato invece stoppato dall’influenza). Luis Alberto ci sarà ma non ancora al meglio.

ANCORA RECORD

Del resto, l’occasione è ghiotta non solo per avvicinarsi anco- ra di più alla vetta della Serie A, ma anche per eguagliare o ri- toccare un altro paio di record societari. Sì perché Inzaghi, non pago di quello delle vittorie consecutive (la striscia di 11 successi ha cancellato il precedente primato di 9, stabilito da Eriksson nel ‘98-’99), ne può centrare altri due. La sua squadra è reduce da sei vittorie nelle ultime sei partite giocate in casa. Il record storico del club è di otto successi di fila interni, realizzato dalla Lazio di Maestrelli nell’anno del primo scudetto. Battendo oggi la Spal e mercoledì il Verona Inzaghi eguaglierebbe questo record. E ne centrerebbe, sempre ex aequo, pure un altro, quello delle partite utili consecutive. In campionato la Lazio non perde da 15 partite, la striscia più lunga senza sconfitte è di 17 ga- re, messa a segno dalla Lazio di Eriksson nel ‘98-’99.

La Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI l’ultima puntata di Latium: parlando di calciomercato, derby e l’esclusiva con Luciano Moggi





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: