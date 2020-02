Inzaghi: “Possiamo toglierci soddisfazioni, non firmo per il secondo posto. Giroud? Non avrebbe tolto spazio ai miei attaccanti”

La Lazio batte 5-1 la Spal in casa, in una gara senza insidie per i biancocelesti. Al triplice fischio dell’Olimpico, il tecnico laziale è intervenuto ai microfoni di SkySport per commentare il successo. Queste le dichiarazioni di mister Inzaghi: “Caicedo ieri durante la rifinitura aveva qualche problemino, ma oggi è stato disponibilissimo come sempre. Bravo lui e gli altri a rendere facile una gara che non lo era, visti i risultati in trasferta della Spal. Obiettivo? Lavoriamo su noi stessi: c’è un bell’entusiamo, lo stadio pieno dà vita ad un’atmosfera incredibile. Con questo spirito e questa voglia, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Giroud? Non avrebbe tolto spazio ai miei attaccanti. Se fosse arrivato qualcuno, avremmo avuto più soluzione: ma un acquisto non avrebbe tolto niente ad Immobile, Caicedo e Correa. Adekanye? E’ un ragazzo giovane ed interessante, cresciuto nelle giovanili del Liverpool, è disponibile e gli vogliono bene tutti; sta lavorando per prendersi il suo spazio. Se firmo per il secondo posto? Noi firmiamo per fare prestazioni come oggi, non firmo per il secondo posto: vivo alla giornata, come faccio da quattro anni a questa parte“.

L’allenatore laziale continua poi in conferenza stampa: “Problemi in questo momenti ce ne sono pochi dal punto dei vista dei gol, solo che l’infortunio di Correa ci ha limitati nelle rotazioni. A Caicedo ho chiesto un sacrificio, poi appena la gara era tranquilla, l’ho sostituito. Giroud ci avrebbe aiutato, ma Caicedo, Correa ed Immobile per me rimangono intoccabile per quanto fatto quest’anno e nelle stagioni precedenti. Stanchezza? Non ne ho vista, abbiamo reso semplice una partita che non lo era. Ora dobbiamo essere lucidi e razionali, senza ascoltare quello che si dice fuori: vogliamo migliorarci, guardando tutte le posizione in classifica e soprattutto guardando noi stessi. Caicedo si sta meritando tutto, brava la società a blindarlo: è generoso, ci da soluzione ed è amato da tutti i compagni perchè è sempre pronto, sta facendo qualcosa di straordinario“.

