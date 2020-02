PAGELLE – Ciro e Felipe: la festa è doppia. Che ce frega de Giroud, noi c’avemo Bobby gol

Strakosha 6 – Praticamente inoperativo per novanta minuti, nonostante questo è costretto a raccogliere la palla nella propria porta.

Bastos 7 – Stufo di sonnecchiare indisturbato in difesa, decide con una serie di numeri d’alta scuola di trovare fortuna in avanti ma il suo tiro ad incrociare termina di poco alto.

Acerbi 7 – Si rammarica per la rete incassata da Missiroli quando si è fatto superare troppo facilmente ma il risultato e la diffida hanno prevalso.

Radu 7 – Puntuale nelle chiusure e preciso in fase di ripartenza anche con alcune giocate di prima che velocizzano l’azione.

Dal 72′ Vavro 6 – Ritrova il campo, venti minuti per riprendere confidenza.

Lazzari 7,5 – Un palo e un Berisha in versione saracinesca gli negano il gol a più riprese. Capito che non poteva segnare alla sua ex squadra, si mette le vesti dell’uomo-assist prima mandando in porta Immobile e poi regalando il più facile dei tap-in ad Adekanye.

Milinkovic 7 – Gravita fra il centrocampo e l’attacco dominando sul piano fisico e dialogando con i compagni. A risultato acquisito si prende il lusso di tentare qualche giocata di fino per strappare applausi.

Lucas Leiva 7,5 – Quel mezzo voto in più è per a chiusura su Di Francesco lanciato a rete tanto a ribadire, se necessario, che con lui non si passa. E questa è solo una delle innumerevoli giocate della sua gara. Il gesto più bello arriva a fine gara quando si ferma in campo a giocare con i figli.

Luis Alberto 7,5 – Se si allena poco ma sono poi queste le prestazioni, può tranquillamente riposarsi durante la settimana. Da quei suoi piedi può nascere sempre qualcosa di magico.

Lulic 7 – Con l’assist di testa iniziale corona le 350 presenze in maglia biancoceleste. Si propone sempre con i tempi giusti così come è corretto il cambio per non farlo affaticare.

Dal 61′ Jony 6 – Mezz’ora con la Lazio che ormai viaggia a folle grazie al risultato acquisito.

Caicedo 8 – Troppo facile segnare a porta vuota, meglio la doppietta con un colpo da biliardo all’incrocio con corsa sotto la curva. Guai a chiamarlo alternativa.

Dal 48′ Adekanye 7 – “Bobby gol, Bobby gol, che ce frega de Giroud noi c’avemo Bobby gol” grida la curva al suo ingresso in campo e l’olandesino volante non poteva che realizzare la prima rete in biancoceleste.

Immobile 9 – Tre minuti e ricorda a Ronaldo che ne deve fare di strada per recuperarlo, non soddisfatto ricorda a tutti chi è il capocannoniere della Serie A con una doppietta da antologia. Non c’è davvero altro per descriverlo.

All. Inzaghi 8 – Può capitare di trovare difficoltà in una partita, l’importante è ripartire con la solita Lazio. La partita di oggi dura il tempo necessario per conservare le energie per i prossimi impegni con un occhio alla classifica che sempre più dice Champions League.

