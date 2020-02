Post Lazio-Spal, Bobby Adekanye: “segnare in questo stadio è spettacolare, possiamo fare la storia”

Al termine della gara vinta per 5 a 1 contro la Spal, il giovanissimo Bobby Adekanye, autore del quinto goal, nonchè prima rete in maglia Lazio, ha parlato delle sue impressioni ai microfoni di Lazio Style Radio: “Abbiamo giocato bene e lavorato molto. Caicedo e Ciro hanno giocato bene insieme. Era una partita facile per me perché la squadra nella prima metà ha fatto molto bene. Grazie ai tifosi della Lazio, faccio fatica a credere a quello che fanno per me, c’ è molto affetto nei miei confronti. Ai tifosi dico grazie mille per tutto quanto, per l’appoggio che mi date, è molto speciale per me e per la mia famiglia. Mercoledì continuiamo così. Lazzari lo porto a cena con me in un buon ristorante perché mi ha dato la palla per fare il primo goal e ha giocato una partita bellissima. Dopo la sfida col Verona festeggiamo per bene, questa settimana cerchiamo di stare attenti perché è una settimana dura. Dedico questo goal a Stefan che è il team manager, Derkum mi ha aiutato a trovarmi bene, l’ho dedicato a lui per questo motivo, ho fatto il gesto degli occhiali per lui. La squadra sta giocando benissimo, dobbiamo continuare così, giorno dopo giorno, io credo che possiamo fare record storici, abbiamo giocatori speciali con qualità straordinarie e abbiamo anche molta esperienza in squadra. Possiamo fare qualcosa di importante. Io ho sognavo di fare un goal del genere da quando avevo 5 anni, quando vedevo le partite in tv, volevo provare questa emozione. Oggi l’ho sentita bene ed è una sensazione che non si può spiegare con le parole. Devo ringraziare la Lazio per questa opportunità, per poter giocare in prima squadra. Fare goal in questo stadio è spettacolare.” il giocatore poi ha continuato in Mixed Zone raccontando le sensazioni di questo suo primo goal: “Oggi è un giorno importante per me, l’ho sempre sognato e oggi posso festeggiarlo con i miei compagni. Prima stavo pensando che volevo fare goal oggi perché la squadra stava giocando bene, la prima palla che mi ha dato Luis dovevo metterla in porta, ma non ci speravo neanche. Poi Lazzari mi ha fatto un assist stupendo e grazie a lui ho fatto goal e sono molto contento oggi. In questa squadra mi sono trovato bene dal primo giorno, i compagni mi hanno sempre aiutato molto, i tifosi sono stupendi, mi rendono tutto facile. Penso di poter migliorare molto perché ora sto imparando una nuova posizione, avendo Tucu Caicedo e Immobile per me è più facile crescere.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI l’ultima puntata di Latium: parlando di calciomercato, derby e l’esclusiva con Luciano Moggi





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: