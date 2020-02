CdS | Inzaghi: “Secondo posto? Firmo per altre gare così”

Se potesse firmare oggi per il secondo posto, Inzaghi tirerebbe indietro la mano. E visto come gioca la sua Lazio, non c’è nemmeno da dargli torto. «La firma la metto per vedere partite come questa. Mancano ancora 17 incontri alla fine, sono tantissimi. Preferisco vivere alla giornata, come ho sempre fatto in questi 4 anni meravigliosi, uno meglio dell’altro».

CLASSIFICA

Anche la classifica adesso impone di guardare più verso l’alto che al basso, il tecnico biancoceleste però vuole che i suoi ragazzi tengano i piedi ben saldi per terra: “Dobbiamo essere lucidi e razionali, ascoltando poco quello che si dice fuori. Guardare la nostra posizione, cercare di migliorarci sempre e pensare partita dopo partita. Poi dobbiamo stare attenti a tutto ciò che succede davanti e dietro”. Vuole proseguire come sempre, pensando solo alla gara successiva. Quella con la Spal l’ha chiusa già nel primo tempo, non voleva rischiare sgradite sorprese avvenute negli ultimi incroci con i ferraresi: “Abbiamo fatto sembrare facile una sfida che non lo era. I ragazzi sono stati bravi, hanno approcciato bene. Questa era la cosa importante. Siamo in un ottimo momento, da allenatore è meraviglioso trascorrere queste giornate”.

ATTACCO

Messa da parte anche la delusione per il mancato arrivo di Giroud: “Ci avrebbe fatto comodo, perché con l’infortunio di Correa in questo momento ho meno possibilità di fare rotazioni. Sto chiedendo gli straordinari a questi ragazzi, anche Caicedo ha dovuto stringere i denti per esserci. Un innesto in attacco ci avrebbe aiutato, ma non avrebbe tolto spazio a lui, Immobile e Correa: loro tre rimangono intoccabili per quello che hanno fatto in questi anni”. E ora la testa va al Verona: “Non sarà facile, è un avversario forte e in fiducia. Dovremo essere bravi, ma quello che è più importante è recuperare le forze e magari ritrovare qualche infortunato”.

Corriere dello Sport

