Pippo Inzaghi: “Mio fratello è il migliore, merita la Champions, sullo scudetto…”

Il legame tra i fratelli Inzaghi è più che saldo, non è una novità, i due non risparmiano mai belle parole l’uno per l’altro. I due sono inoltre in un ottimo periodo di forma con le rispettive squadre con Pippo che è in testa alla classifica di Serie B per distacco con il suo Benevento, mentre Simone è regista di un’ottima Lazio che da inizio anno non smette di stupire e che lotta con tutte le sue forze per guadagnare un posto nelle zone di classifica che contano. Questa volta è il fratello maggiore a elogiare il piccolo di casa con un’intervista a Radio Sportiva: “Per la panchina d’oro ho votato per mio fratello. con la Lazio ha fatto cose magnifiche. Lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia contro Gasperini, che poi ha conquistato il premio con merito. Ha fatto molto bene anche Mihajlovic. Penso che Simone dovrebbe vincerla per quello che ha dimostrato in tutti questi anni. Per la squadra sarebbe un sogno raggiungere la Champions, sarebbe il giusto epilogo di questi anni magnifici in cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Se lo merita Simone e se lo meritano i tifosi. Per lo scudetto sognare non costa niente, ma penso che come organici Juventus e Inter siano un passo avanti. I biancocelesti ci hanno comunque abituati a gare eccezionali, se a poche giornate dalla fine saranno lì potranno sognare”.

