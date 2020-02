ESCLUSIVA | L’On. Trancassini: “La Lazio è come il mio partito; col Verona altra finale. Scudetto? Vietato non sognare. Bene Leiva e Acerbi”. E su Eriksson…

Il suo campo è quello politico, ma non disdegna affatto quello sportivo tanto da tifare e sostenere sempre la sua Lazio. Un carattere da leader e tanta voglia di fare: questo il profilo dell’On. Paolo Trancassini, noto sostenitore biancoceleste. L’ex sindaco di Leonessa, in carica per ben quattro mandati, nasce laziale e coltiva fin da bambino la sua passione, che quando può unisce alla politica: domenica infatti era presente allo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Spal, protagonista nella trasmissione “Quelli che il calcio…”, per raccontare il roboante successo per 5-1 dei capitolini sugli estensi. Il Deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore FDI del Lazio ha preso parte alla “Tribuna Politica” del programma di Rai 2, per seguire e commentare dal vivo insieme ad un suo collega tifoso della compagine avversaria, la sua squadra del cuore. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, l’Onorevole ha raccontato la sua lazialità, analizzando la stagione straordinaria che sta portando avanti la banda Inzaghi.

Ha seguito e raccontato dal vivo la gara vinta contro la Spal, che voto dà alla prestazione dei biancocelesti?

“Non si può non dare un voto alto; do un 9 soltanto per la rete incassata, per il 10 in pagella serviva chiudere sul 5-0”.

O sul 7 a 1…

“Questo risultato avrebbe rievocato pagine importanti…“. (ride ndr)

Come è nata la sua passione per la Lazio?

“Per quello che è uno dei motti più importanti della nostra squadra ‘di padre in figlio’. Mio padre era laziale e mi ha trasmesso l’amore per questi colori. Io non ho deciso di diventare laziale, ci sono nato”.

Da tifoso, quale momento ricorda con più emozione?

“Ho vissuto in tribuna il secondo scudetto e l’attesa del risultato di Perugia è stata qualcosa di incredibile; poi l’emozione quando sono entrati i giocatori: mi sono ritrovato Stankovic ed Eriksson a due passi. Improvvisamente si materializzava una gioia inaspettata, soprattutto dopo quanto accaduto nella stagione precedente”.

Alle ultime elezioni Fratelli d’Italia si è confermato solidamente il terzo partito e l’unico in crescita, possiamo fare un parallelo con i biancocelesti che stanno acquisendo consapevolezza?

“Mi sembra un paragone calzante, felice ed interessante: noi siamo un partito che ha cominciato a camminare a piccoli passi, con coerenza, abbiamo guardato la strada davanti a noi senza spaventarci quando era in salita e poi i risultati importanti stanno arrivando: come la Lazio. C’è da aggiungere inoltre che intorno c’è qualcuno più bravo di noi che zoppica un po’. Pertanto il parallelismo mi sembra ottimo”.

E’ una Lazio bella e che diverte, a quale posizione può ambire questa squadra?

“Ha il compito di sognare e continuare a divertire, divertendosi a sua volta. Vedendola giocare si ha la sensazione che gli attori, appunto, si divertano a divertire. Con un gruppo che si impegna così, non precluderei nessuna ambizione. Lo scudetto non lo vivrei come un’ansia, neanche me lo darei come obiettivo, ma certo è che quest’anno, a differenza degli altri anni, non solo non ci è proibito sognare, ma forse è vietato il contrario: sarebbe un delitto non farlo”.

Partendo dalla gara contro l’Atalanta, passando per quella di Cagliari: questa rosa non molla mai. Qual è il segreto?

“C’è tanta qualità e giocatori molto bravi che fanno la differenza. Alcuni hanno sostituto grandi campioni: vedi Acerbi o Leiva, ereditavano un fardello pesantissimo, ma oggi si sono rivelati migliori. Poi l’innesto di Lazzari, l’aver ritrovato Cataldi. Insomma, è un grande gruppo sicuramente, in cui c’è tanta qualità. Il direttore d’orchestra è bravissimo ed il gioco c’è. E’ l’unica squadra che gioca un bel calcio, forse insieme all’Atalanta che però balbetta, mentre noi siamo solidi da molte settimane”.

Non c’è quindi un giocatore imprescindibile?

“Sono tutti imprescindibili, questa potrebbe essere la più grande preoccupazione. Anche se quest’anno qualche riserva di lusso l’abbiamo: Caicedo ne è l’esempio, così come Cataldi che quando è subentrato ha fatto la differenza. Immobile sì, è imprescindibile, ma anche Leiva, Acerbi, Luis Alberto, Lazzari, tutti lo sono”.

La marcia in più è senza dubbio il gruppo: anche chi gioca meno dà sempre il massimo. Bravo Inzaghi a gestire anche le seconde linee?

“Molto merito è del mister e di tutto il contesto. Oggi giorno il calcio è difficile, guardiamo per esempio la situazione del Napoli. Occorrono un mix di ingredienti che devono rasentare la perfezione: ci vuole una società forte, un ds bravo, un tecnico competente e di personalità, inoltre tanti campioni. Vedendo giocare la Lazio hai la certezza che tutto questo ora c’è”.

Alla luce della prova di domenica, aumenta il rammarico per i punti persi nel derby?

“Ero molto preoccupato per la gara contro la Spal, temevo il contraccolpo che fortunatamente non c’è stato. La Lazio ha portato a casa tante vittorie consecutive e resta il rammarico, da laziale, di esserci fermati proprio in quella sfida, ma può essere stato un campanello di allarme che fa capire ai giocatori di dover essere sempre al 100%, anche mentalmente. Magari a fine campionato vedremo che questo stop è servito a ripartire e dare nuova linfa”.

Domani c’è il recupero contro il Verona: che gara si aspetta? La seguirà dall’Olimpico?

“E’ una partita molto difficile. Non so se andrò allo stadio, dipende dal mio collega di partito Ciro Maschio, grande tifoso ultras del Verona, che si è operato da poco al ginocchio: è un mio carissimo amico e compagno di banco, se lui sarà del match andremo insieme e spero quindi di esserci. I veronesi sono una bella squadra, giocano bene, ma non possiamo permetterci di sbagliare. E’ un’altra finale per noi. La Lazio deve vivere alla giornata: se affrontiamo le prossime sfide con la giusta concentrazione, la sera possiamo andare a letto e fare bei sogni. Il collettivo del Verona è interessante, giocano un buon calcio”.

