Inter, Handanovic non vuole mancare già dal derby: proverà a giocare con un tutore

Dopo il comunicato ufficiale dell’Inter di lunedì, Samir Handanovic, saltata la trasferta di Udine per un’infrazione al quinto dito della mano, farà di tutto per non saltare il derby contro il Milan, in programma domenica 9 febbraio alle 20:45. Infatti, in questi giorni, proverà ad allenarsi con un tutore che terrà bloccato il dito infortunato, in modo da non sentire ulteriore dolore. Non è ancora del tutto sicuro che il portiere sloveno riesca a scendere in campo contro i rivali rossoneri, ma comunque farà di tutto per provarci. Resta in dubbio quindi sia per il derby di domenica, che per le sfide successive con Napoli (semifinale d’andata di Coppa Italia) e Lazio. Se non dovesse riuscire a giocare contro il Milan, è pronto Daniele Padelli, che ha fatto una buona partita nel 2-0 dell’Inter contro l’Udinese.

