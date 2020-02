L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Hellas Verona

Finalmente ecco il recupero della 17esima giornata di campionato. La Lazio ospiterà domani sera all’Olimpico l’Hellas Verona. I gialloblù non perdono dal 7 dicembre, nella sfida contro l’Atalanta. Da li in poi solo risultati utili: vittorie o pareggi. Verona in più galvanizzata dal pareggio a San Siro contro il Milan, giocando in 10 gli ultimi minuti del match. Lazio invece che proviene da un super periodo, con l’obiettivo Champions in mente e qualche sogno nel cassetto. Sfida importantissima per gli uomini di Inzaghi. Opportunità per convalidare ancora la Champions, scavalcare l’Inter e staccare di 13 punti le inseguitrici (Roma, Atalanta).

L’HELLAS VERONA – 6 risultati utili consecutivi, vittoria in casa del Milan terminando in 10 e classifica molto interessante per gli uomini di Juric. La vittoria domani potrebbe portare i gialloblù al sesto posto, sopra il Cagliari e in piena Zona Europa League. Una possibilità d’oro per una squadra tornata quest’anno in Serie A, il cui obiettivo era la salvezza. Potrebbe però pesare l’assenza di Ambrabat, espulso nella gara contro il Milan.

LA FORMAZIONE (3-4-3) – Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini.

LA STELLA – Nessuno meglio di lui può svolgere questo ruolo. Ed è proprio Giampaolo Pazzini la stella di questa squadra. Un giocatore formidabile che negli anni, non solo le squadre in cui ha giocato, ma anche l’intero calcio italiano ha potuto godere delle sue capacità. Oggi nonostante i suoi 35 anni continua a segnare e a sorprendere.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio-Hellas Verona giocato risale a due anni fa. Nella stagione 2017/2018 in cui la Lazio accarezzava il sogno Champions partita dopo partita, fino a quando sfumò nell’ultima gara della stagione contro l’Inter. Quell’anno i biancocelesti vinsero contro i gialloblù per 2-0 grazie alla doppietta di Ciro Immobile.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI l’ultima puntata di Latium: parlando di calciomercato, derby e l’esclusiva con Luciano Moggi





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: