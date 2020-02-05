17° SERIE A LAZIO-VERONA 05/02/2020 ore 20:45 STADIO OLIMPICO DI ROMA | DAZN
- 95′ TRIPLICE FISCHIO!!!! PALLA STREGATA, PARTITA STREGATA, PORTA STREGATA. STASERA NON VOLEVA ENTRARE
- 83′ ULTIMO CAMBIO: ENBTRA PAROLO, ESCE CAICEDO
- 80′ AMMONITI MILINKOVIC E RADU: ERANO DIFFIDATI. SALTERANNO LA TRASFERTA DI PARMA
- 70′ DOPPIO CAMBIO LAZIO: ENTRANO MARUSIC E JONY, ESCONO LAZZARRI E LULIC
- 65′ PORTA STREGATA: ANCORA SFORTUNATO LUIS ALBERTO CHE PRENDE DI NUOVO IL PALO
- DUPLICE FISCHIO E SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI
- 45′ PALO DI LUIS ALBERTO
- 37′ LUIS ALBERTO VICINO AL GOL, CON UN TIRO A GIRO MANDATO IN ANGOLO DA SILVESTRI
- 20′ CHE COSA SI INVENTA IMMOBILE, SOLO SILVESTRI RIESCE AD IMPEDIRE LA RETE
- 16′ STRAKOSHA CHIUDE LA SARACINESCA E SALVA DA POCHI PASSI IL GOL DEL VERONA
- PARTITI!!!!!!
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