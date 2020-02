Acerbi: “Più che al rammarico guarderei il bicchiere mezzo pieno”

Nel post partita di Lazio-Hellas Verona, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Francesco Acerbi: “Penso che più che di rammarico guarderei il bicchiere mezzo pieno. Siamo a più undici dalla quinta. Abbiamo preso due pali, grandi parate. Abbiamo giocato contro una squadra che ha meritato il pareggio e che ha giocato bene. Abbiamo subito zero gol, non abbiamo perso e guadagnato un altro punto. Sapevamo che era una partita molta pericolosa. Abbiamo iniziato bene come loro, era una partita che si decideva in un episodio. C’è un po’ di rammarico, ma c’è anche l’avversario. Ora c’è Parma, volevamo vincere anche questa, ma guardiamo anche alla prestazione. Una grande coreografia del pubblico che ha dato una grande energia e c’è bisogno ci stia ancora più vicino che ora sono tutte finali, poi tra due mesi vediamo. Ancora grande al nostro pubblico che è stato magnifico. Adesso andiamo a Parma, abbiamo vari diffidati, ma dobbiamo pensare a partita doopo partita perchè i punti con il Parma sono fondamentali come con l’Inter. Poi quest’anno chi è subentrato ha dimostrato anche di fare meglio di chi gioca titolare. A Parma andiamo con fiducia e serenità cercando i tre punti poi vedendo cosa succede con l’Inter”.

Il difensore biancoceleste è poi intervenuto in mix zoned: “Abbiamo giocato contro un ottimo Verona ben organizzato che corre per novantacinque minuti. Noi però abbiamo reagito bene colpo su colpo provando fino alla fine di far gol, ma l’importante è dare continuità di prestazione guadagnando un punto in più che ci ritroveremo alla fine. Può essere un’occasione persa perchè si spera di vincerle tutte davanti ai nostri tifosi, ma l’importante è dare continuità di prestazione. Purtroppo è andata così, ma merito anche al Verona che ci ha dato filo da torcere. Sapevamo che il Verona è come l’Atalanta, una squadra che gioca uomo su uomo che corre tutta la partita, pressa e noi sapevamo come era andato a finire il primo tempo con l’Atalanta. Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il risultato. Ora abbiamo l’ultima partita di questo periodo con un giorno in più per prepararla. Oggi abbiamo corso tanto, ma la prossima gara si prepara più mentalmente che fisicamente. Abbiamo l’ultima partita della settimana a Parma, l’ultimo sforzo per vincere. Non ci penso alla diffida durante la partita, prima o poi comunque potrebbe accadere anche se spero di no. Non faccio calcoli perchè non portano a nulla. Ovviamente bisogna stare attenti anche conoscendo gli arbitri ed essendo furbi, se poi serve per la squadra la prendo, ci mancherebbe. Noi guardiamo avanti ed indietro. Il nostro obiettivo è la Champions e poi se a sei-sette giornate dalla fine siamo dove siamo adesso non possiamo nasconderci dietro ad un dito“.

