Caos in casa Barcellona: botta e risposta Abidal-Messi, si teme l’addio

La crisi diplomatica scoppiata ieri sera ha convinto Josep Maria Bartomeu ad annullare tutti i suoi impegni e far ritorno subito a Barcellona per incontrare Eric Abidal. Tutto nasce dalle parole rilasciate ieri dal direttore sportivo e dalla durissima replica via social di Lionel Messi. Abidal, parlando dell’esonero di Valverde, aveva dichiarato che “molti giocatori non erano soddisfatti ne’ lavoravano granché” col precedente allenatore. Il fuoriclasse argentino è entrato in tackle: “I dirigenti devono prendersi le proprie responsabilità e farsi carico delle decisioni che prendono. Credo che quando si parla di giocatori, bisogna fare i nomi, perché così si infanga tutti e si alimentano cose che si dicono e non sono vere”.

Una bomba che, secondo l’emittente catalana RAC1, ha spinto Bartomeu a convocare Abidal per una riunione d’urgenza. L’impressione e’ che mai come oggi il Barcellona rischi di perdere Messi, al di là del contratto in scadenza nel 2021 e della clausola che gli consentirebbe di liberarsi a fine stagione. Il numero 10 blaugrana è rimasto deluso dal mancato ritorno di Neymar, dal modo in cui è stato cacciato Valverde e anche dalla gestione dell’ultimo mercato invernale, dove non è arrivato il tanto desiderato attaccante chiamato a sostituire l’infortunato Suarez.

Corriere dello Sport

