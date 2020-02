ESCLUSIVA | Ernesto Calisti: “Con il Verona se la Lazio gioca come sa non c’è partita. Scudetto? Difficile, ma ci sono le carte per puntare in alto”

Dopo il pareggio nel derby, che ha interrotto la serie di 11 vittorie consecutive in campionato, la Lazio è tornata subito alla vittoria, battendo con un netto 5-1 la Spal. Nella sfida di domenica, la squadra di Inzaghi è tornata a giocare come sa, chiudendo il match già nel primo tempo con le doppiette di Ciro Immobile, sempre più capocannoniere, con 25 reti in 21 partite, e di Felipe Caicedo, arrivato a quota 7 reti in campionato. Dopo il rinvio a causa dell’impegno a Riyadh in Supercoppa Italiana contro la Juventus, è finalmente arrivato il giorno di giocare Lazio-Verona, match valevole per la 17esima giornata d’andata di Serie A. I tre punti per i biancocelesti sono fondamentali, con la possibilità di sorpassare l’Inter al secondo posto, portandosi a -2 dalla capolista Juventus, ed a +13 dalla coppia Atalanta-Roma al quarto posto. Il Verona è, insieme alla Lazio, una delle squadre più in forma del momento. In vista del match in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, la redazione di LazioPress.it, ha intervistato, in esclusiva, Ernesto Calisti, ex difensore di entrambe le squadre, cresciuto nelle giovanili dei biancocelesti, per poi trascorrere in prima squadra la trafila tra Serie A e B.

Dopo il pareggio nel derby, qualcuno ha pensato che la Lazio iniziasse ad avere un cedimento, invece con la Spal ha dimostrato la sua forza. Può essere l’anno buono per tornare in Champions League?

“Io spero e credo proprio di si. Dopo il pari con la Roma molta gente è rimasta male viste le undici vittorie consecutive, però ci può stare, soprattutto in un derby, dove la Roma doveva fare la “partita della vita” rispetto alla Lazio. Non è andata benissimo, ma dal punto di vista del risultato ha difeso da grande squadra, sono segnali importanti, lì dove alcune partite magari dovresti perderle, invece hai la forza e la bravura di non perderle. Un punto d’oro”.

Nel recupero della 17° giornata di Serie A, la squadra di Inzaghi affronterà un Verona in ottima forma, a soli due punti dal sesto posto. Può davvero pensare all’Europa la squadra di Juric?

“Me lo auguro. Logicamente spero che non faccia punti con la Lazio, però il Verona è stata la mia ex squadra, ho vissuto quasi cinque anni bellissimi lì, gli auguro tutto il meglio. Sta facendo un campionato straordinario al di là delle aspettative, è ad un passo dall’Europa, se la giocherà senz’altro”.

Che partita ci dobbiamo aspettare all’Olimpico tra queste due squadre?

“Per la Lazio non sarà una partita facile, il Verona sta attraversando un ottimo momento, anche se non ci sarà Amrabat che per loro è un’assenza molto pesante. Hanno giocatori davvero validi che stanno facendo bene, dal nostro ex Faraoni a Kumbulla in difesa e Lazovic, bisogna stare molto attenti. E’ chiaro che se la Lazio fa la Lazio non c’è partita”.

Se la Lazio dovesse conquistare i tre punti, si porterebbe a +13 dalla coppia Atalanta-Roma e scavalcherebbe l’Inter al secondo posto. Può considerarsi, così, ipotecata la Champions e, di conseguenza, una corsa a tre per lo scudetto?

“Sì, se la Lazio dovesse vincere credo che Atalanta e Roma siano molto lontane, è chiaro che poi devi guardare davanti. Lo dico da tempo, ci sono tutte le carte in regola per puntare in alto, poi magari non vincerà lo scudetto, è difficilissimo, però deve pensare da grande squadra, i numeri parlano a suo favore, quindi non si deve preoccupare delle squadre che sono dietro. Solo così puoi cercare di raggiungere obiettivi importanti”.

Quale delle tre squadre vede favorita per la vittoria finale?

“Juve ed Inter hanno due rose molto competitive, anche se parlando di gioco credo che la Lazio è quella che ha espresso il calcio migliore insieme all’Atalanta. Si deve preoccupare di entrambe, anche se poi la Juventus è stata battuta due volte in quindici giorni, questo è un segnale positivo perché una volta può essere un caso, due no. Hai anche il piccolo vantaggio di non avere altre competizioni, stando attenti ai diffidati ed ai possibili, speriamo di no, infortuni che possono capitare, quindi bisogna gestire molto bene la settimana e credo che Inzaghi, in questo, sia maestro”.

I biancocelesti sono la seconda miglior difesa del campionato, ed il problema delle passate stagioni era proprio quello di subire troppi gol. Da ex difensore, qual è il segreto di questa solidità che sta avendo fino ad ora?

“Oltre alla seconda miglior difesa, la Lazio ha anche il secondo miglior attacco del campionato e, questi, sono numeri importanti per una squadra che vuole lottare per lo scudetto. Non c’è un segreto, c’è l’allenamento, la forza dei calciatori, a partire da Acerbi che è un perno davvero importante, che sa guidare il reparto ed aiutare i compagni che, al suo fianco, hanno sempre fatto bene. Poi il cambio di mentalità da grande squadra è stato importante, sono anni che giocano insieme, si stanno saldando bene, ed hanno capito che sono una squadra forte. La fase difensiva non la fa solo la difesa, ma tutta la squadra, a partire dagli attaccanti che si abbassano, si accorciano e si danno una mano tra loro. Quello è un segnale davvero importante”.

