Il Tempo | Lazio, occasione che non si può sbagliare

Si gioca Lazio-Verona, recupero della 17a di campionato. Era programmata per dicembre e fu spostata a gennaio per colpa della Supercoppa Italiana poi vinta dalla banda Inzaghi a Ryad, infine rinviata a questo ventoso mercoledì di inizio febbraio. Stasera la classifica sarà senza asterischi e, numeri alla mano, La Lazio ha una di quelle occasioni che non le sono capitate spesso nella sua storia di 120 anni: portarsi al secondo posto, a soli due punti dalla capolista Juventus a sedici partite dalla fine. Un piatto appetitoso viste le premesse estive quando un posto in Champions era l’obiettivo realistico da raggiungere. E, invece, grazie a sedici risultati utili consecutivi (13 vittorie e 3 pari) , i biancocelesti possono salire in corsa sul treno che porta al paradiso scudetto. Tare, Inzaghi e Immobile hanno ribadito nelle ultime ore che bisogna solo pensare partita dopo partita senza fare voli pindarici. Il traguardo rimane finire tra le prime quattro, poi c’è il sogno, quello che la banda dei pirati biancocelesti sta facendo sembrare possibile con prestazioni coi fiocchi . In entrambi i casi battere il fastidioso Verona di Juric, un tecnico che piace molto dalle parti di Formello, proietterebbe la Lazio sul podio del campionato con un vantaggio rassicurante sulla quinta in classifica, cosi come sarebbe un segnale forte e chiaro al campionato che si vuole partecipare al volatone finale. Non sarà facile centrare la vittoria perché l’avversario non è la sgangherata Spal di tre giorni fa, in più qualche big ha le pile un po’ scariche e qualche altro è fermo ai box. Sarà questa ultima settimana della stagione con tre impegni ( la Lazio fuori dalle coppe, c’è bisogno di testa e cuore ) per gettare il cuore oltre l’ostacolo e continuare a sognare in grande. Questa sfida è un crocevia del campionato da non sbagliare. Il Tempo/Luigi Salomone

