Inzaghi: “Complimenti ai ragazzi. E’ mancato l’episodio a favore, meritavamo di vincere”

Termina 0-0 la gara di recupero tra Lazio ed Hellas Verona. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn, ha commentato il pari dell’Olimpico: “Ho fatto i complimenti alla squadra, siamo stati bravissimi ad organizzare bene la gara in pochi giorni; giocavamo contro una rosa fisica che ha messo in campo intensità. Non abbiamo avuto l’episodio a favore, abbiamo fatto molti tiri ed avremmo meritato di vincere. Capita anche che queste gare le perdi, mi è successo col Genoa anni fa, così ho preferito Parolo a Bobby. Ho cambiato 2/5, avevano speso tanto ed oggi ci aspettava una gara di grande sacrificio. Lulic stava facendo benissimo, ma si sta sacrificando molto. Jony e Marusic credo siano entrati bene. Nonostante lo 0-0 spero i tifosi si siano divertiti. Abbiamo fatto una grande partita, contro un’ottima squadra: siamo stati lucidi, abbiamo preso due pali e fatti molto tiri. Alla squadra non posso chiedere di più, infatti ho ringraziato i ragazzi a fine gara. Correa? Sappiamo cosa rappresenta per noi e stasera mancava, ma può capitare tra infortuni e squalifiche. C’è rammarico per non aver preso i 3 punti, ma bisogna guardare la prestazione. Il Verona ha impensierito molte squadre. Ora lavoriamo per la prossima sfida, che sarà ancora molto importante. Prenderemo spunti da questa gara. Il record di Eriksson? Fa piacere, è un record fatto con Dario (Marcolin, presente in studio). Mi dispiace non aver regalato la vittoria ai tifosi che ci hanno incitato per tutto il tempo: i ragazzi hanno dato tantissimo“.

Il mister laziale continua poi in conferenza stampa: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perchè sono stati bravi. Ci sono partite così: fai molti tiri, prendi due pali e purtroppo non le vinci. C’è il rammarico per il risultato, ma mi prendo la prestazione: l’avversario era di valore. Sono due punti persi, per quello che si è visto in campo. Andiamo oltre. Correa e Cataldi stanno un po’ meglio, vedremo nei prossimi giorni se possiamo recuperarli. Sono giocatori importanti, che ci darebbero qualche rotazione in più, soprattutto in questa settimana“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI l’ultima puntata di Latium: parlando di calciomercato, derby e l’esclusiva con Luciano Moggi





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: