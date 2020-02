MOVIOLA – Abisso perde tempo e fa innervosire tutti

La famosa partita in meno da recuperare. Potrebbe essere lo spartiacque tra sogni e realtà. Altri 90 minuti da vivere all’Olimpico. La prima frazione non è delle più accese, con diverse occasioni per la Lazio e qualcuna per Abisso di far vedere che c’è anche lui. Non ha voglia essere partito da Palermo solo per subire il freddo umido di Roma. Così regala un giallo a Milinkovic che salta con le braccia larghe e colpisce Kumbulla che arriva in ritardo. Stessa manata punita a Zaccagni che tiene lontano Leiva ma lo colpisce in volto. Nella ripresa la musica non cambia. Al 62′ l’Olimpico vede cadere Caicedo in area e chiede il rigore, ma non c’è nulla che Abisso possa concedere. Neanche qualche metro su dove battere un fallo laterale o una punizione per fuorigioco. Per il resto, tanto vano nervosismo che non viene mai lasciato sfogare.

