Bianchessi: “Siamo soddisfatti del settore giovanile maschile. Con la Lazio Women ci auguriamo di ottenere la promozione”

Non solo prima squadra. La stagione fantastica dei ragazzi di Inzaghi contagia tutto l’universo biancoceleste, dal settore giovanile alla Lazio Women. A fare il punto sulla stagione delle ragazze e delle giovani aquile, attraverso i microfoni di Lazio Style Radio, ci ha pensato il responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi: ” La Lazio Women sta facendo molto bene, in estate l’obiettivo era quello di disputare un campionato all’altezza del vertice. Lo staff tecnico e le giocatrici hanno portato la squadra in seconda posizione, a due punti dalla Napoli attualmente in vetta. Un traguardo inatteso che, seppur momentaneo, ci dà piacere. Anche il settore giovanile, costruito nuovamente, si sta comportando bene. Voglio ringraziare Caprini e Scriboni per il grande ausilio e supporto. Per l’Under 16 e 17 andiamo a prendere i profili che pensiamo possano migliorare l’organico, come accaduto con la Primavera. Grande merito va ai nostri scouting, che stanno portando avanti un bel lavoro. Il 16 febbraio al Fersini arriverà la capolista Napoli, che ha realizzato un grande mercato. Siamo lontani solo due punti da loro con un budget decisamente minore. Dovremo gestire bene il secondo posto perché questo è ciò che conta ai fini della promozione. Dobbiamo conservare il distacco sul San Marino Academy. Ci auguriamo di conquistare la promozione a fine stagione. Per quanto riguarda il settore giovanile maschile siamo contenti. L’Under 17 sta crescendo dopo un inizio difficile. Under 16 ed Under 15 stanno facendo bene, l’Under 14 sta dominando il campionato battendo vari record. Sabato ci sarà il derby con la Roma, una match a parte che va portato a casa e non solo giocato. Siamo imbattuti nei derby di tutte le selezioni. Anche l’Under 13 sta andando bene essendo prima in classifica. A fine maggio desideriamo vedere più formazioni possibili alle fase finali. Vogliamo ottenere il titolo regionale tentando di portare a casa il titolo italiano, perso all’atto finale la passata stagione. La linea guida che ho fornito alle nostre squadre è quella di esercitarsi sempre nell’uno contro uno, così da lavorare e migliorare l’aspetto tecnico. Il profilo tattico invece inizia ad essere visto tra l’Under 15 e 16. Ringrazio anche il Presidente, che due anni fa ha deciso di seguire direttamente il settore giovanile. Oggi in Italia, a livello di strutture, non siamo dietro a nessuno”.

