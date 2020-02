FORMELLO | Si rivedono Cataldi e Correa: allenamento in gruppo per Danilo, differenziato per Joaquin

Passata la delusione per il pareggio contro l’Hellas Verona, che poteva condurre la squadra di Inzaghi al secondo posto in solitaria a -2 punti dalla Juventus prima ed a +1 dall’Inter terza, i giocatori si sono ritrovati questa mattina sui campi di Formello per preparare la prossima sfida, contro il Parma, in trasferta al Tardini. Viste le defezioni di Milinkovic-Savic e Radu, che non saranno disponibili contro gli emiliani a causa della squalifica rimediata proprio contro l’Hellas (erano diffidati e sono stati ammoniti), c’è una buona notizia proprio a centrocampo: Danilo Cataldi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, svolgendo al termine della seduta anche degli allunghi. In attacco, si è rivisto anche Joaquin Correa: l’argentino ha iniziato con della corsa differenziata insieme al preparatore Bianchini, poi insieme a Cataldi ha partecipato al possesso palla con il fratino verde da jolly. Allenamento chiuso con un po’ di differenziato, perché Joaquin deve prepararsi al meglio per la partita contro l’Inter, mentre per il match di sabato Cataldi sarà portato in panchina. Chi ha giocato ieri contro l’Hellas Verona, invece, ha svolto una seduta in palestra.

