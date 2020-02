Leggo | Massimo Maestrelli: “Prima di andare alla Lazio mio padre fu contattato anche dalla Roma. Inzaghi mi ricorda papà nel sorriso e nella signorilità”

Il Maestro mai dimenticato continua ad infiammare il cuore dei tifosi laziali. E ciò accade sempre quando si parla di Tommaso Maestrelli, non solo cantando “So già du ore“, un inno intenso che come rivelato dal figlio Massimo a Leggo, gli allarga sempre il cuore facendo aumentare le palpitazioni. La famiglia Maestrelli, una piccola parte di una grande unità chiamata Lazio. Lo sa bene Massimo il quale riceve sempre tanto affetto dai tifosi biancocelesti che vedono in lui gli occhi del padre e che ha trovato in Roma una città calda ed accogliente capace di aiutarlo a superare la tragica scomparsa di papà Tommaso, un uomo ancora vivo nelle parole dei tifosi che giocò anche con la Roma divendone capitano e retrocedendo con i giallorossi. Calcio, ma anche tante amicizie come quella con Nils Liedholm (a cui inviò un telegramma di congratulazioni quando vinse lo Scudetto con la Roma) e la famiglia Viola. Un binomio Lazio-Roma atipico per il timoniere della banda del 1974 che, prima di approdare alla Lazio, era stato contattato anche dai rivali. Chissà che storia si sarebbe scritta, forse Maestrelli Jr non avrebbe fissa in mente l’immagine del padre al gol di Chinaglia (definito un ragazzo fragile divenuto poi uno di casa) con il Foggia che regalò il primo Tricolore alla Lazio e probabilmente Tommaso non avrebbe neanche vissuto le partite a carte con Lenzini, il talento di Bruno Giordano (che causò una vera cotta calcistica a Maestrelli) e la storica salvezza ottenuta all’ultima giornata nel suo ultimo periodo alla guida dei capitolini. Uno Scudetto, tante gioie, ma nessuna come quella vissuta da Massimo al gol di Re Cecconi (un ragazzo eccezionale, buono, pulito che faceva il meccanico) siglato al ’93 contro il Milan. La banda del ’74, una squadra magica che purtroppo anno dopo anno si impoverisce di eroi: una situazione triste che, a detta di Massimo, dipenderebbe dalla circostanza per cui quel gruppo fece una cosa talmente grande che attirò l’attenzione degli Dei. Sfogliare l’album dei ricordi, ma non solo. In Maestrelli Jr c’è anche spazio per il presente con Inzaghi che gli ricorda papà Tommaso nel sorriso e nella signorilità e con Ciro Immobile associato a Giorgio Chinaglia specialmente per la grinta. Tristezza, gioia ed affetto: un mix di sensazioni che Massimo rivive ogni volta tornando all’Olimpico.

