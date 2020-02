PRIMAVERA1 | Lazio ad Empoli per dare continuità alla preziosa vittoria di Pescara

Ottima prova della Lazio Primavera sabato scorso in casa del Pescara. La squadra di Menichini ha battuto gli abruzzesi di Di Battista in una gara delicata in chiave play-out. I biancocelesti hanno archiviato la pratica per 4-2 in trasferta e ora l’obiettivo è quello di dare continuità all’ultima vittoria, per muovere la classifica ed allontanare il pericolo retrocessione. Ad aprire le danze della 18esima giornata del campionato di Primavera1 ormai alle porte, sarà proprio la sfida Empoli-Lazio, in programma domani alle ore 14,30.

L’avversario

Se la Lazio viene da una bella vittoria, importante per la classifica e per il morale, l’Empoli invece è stato sconfitto 1-2 in casa del Cagliari, con i sardi che occupano momentaneamente il secondo posto in classifica, con bene 38 punti. I toscani, ad ogni modo, prima dello stop avevano collezionato una scia positiva di risultati che li ha portati ad avvicinarsi alle posizioni utili per i play-off. All’andata, nella terza giornata di campionato, la gara tra i biancocelessti e gli azzurri terminò in pareggio: reti bianche allo stadio Mirko Fersini.

La classifica

Sono 3 le lunghezze che separano le due compagini: i biancocelesti , con 20 punti, occupano l’undicesimo posto della classifica, mentre 23 punti e nono posto in graduatoria sono il bottino della rosa di mister Buscè. L’entusiasmo acquisito dai laziali dopo la prestazione di Pescara, potrebbe spingere le giovani aquile ad un ulteriore balzo in classifica che, dopo i risultati piuttosto altalenanti, farebbe prendere una boccata d’ossigeno dalla zona rossa ai capitolini, proiettandoli nelle vicinanze della zona play-off.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI l’ultima puntata di Latium: parlando di calciomercato, derby e l’esclusiva con Luciano Moggi





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: