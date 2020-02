GdS | La difesa di ferro: non ci sarà Radu, ma riecco Luiz Felipe

Un improvviso punto di forza. La stagione della Lazio, che ha ben 15 punti in più rispetto all’anno scorso, si spiega anche così. La difesa è diventata improvvisamente impermeabile. Nelle ultime stagioni quello dei troppi gol presi è sempre stato un problema primario: nel campionato 2018-19 erano 46 i gol incassati in 38 partite, nel 2017-18 ben 49, nel 2016-17 addirittura 51. Tanti, troppi per ambire a grandi traguardi. Al momento invece la Lazio ha incassato 20 gol in 22 partite, e vanta la seconda miglior difesa dopo quella dell’Inter. Anche contro il Verona, come già successo nelle ultime settimane contro Roma e Napoli, la difesa ha disinnescato diverse occasioni pericolose. Questo dipende non soltanto dalla crescita dei singoli, ma anche da una maggiore attenzione tattica di tutta la squadra, allenatore compreso.

A PARMA

Domenica, nella delicata trasferta di Parma, la Lazio non potrà però contare su Radu che sarà squalificato. Inzaghi dovrebbe tuttavia recuperare Luiz Felipe, che ha saltato le ultime partite a causa di un piccolo fastidio al polpaccio. Il brasiliano potrebbe riprendere la propria posizione sul centro-destra, mentre Bastos potrebbe sostituire Radu sul lato opposto. Al centro Acerbi che dovrà però fare attenzione in quanto, essendo diffidato, salterebbe la super-sfida con l’Inter in caso di ammonizione. L’impermeabilità difensiva è dovuta anche a Strakosha che, tolto l’errore nel derby, in stagione ha portato diversi punti ai biancocelesti con le sue parate. Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI l’ultima puntata di Latium: parlando di calciomercato, derby e l’esclusiva con Luciano Moggi





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: