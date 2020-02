GdS | Riecco il faro Luis Alberto per illuminare il lungo sprint

La stella di Luis Alberto è tornata a risplendere sulla Lazio. Contro il Verona si è rivisto il fantasista spagnolo a livelli ottimali. Migliore in campo per la formazione di Inzaghi. Non solo per i due pali colpiti, ma anche per aver procurato un altro paio di occasioni propizie. Il suo estro si è diviso tra la costruzione della manovra e la finalizzazione. Particolarmente ispirato, quanto sfortunato, al tiro. Gli è mancato solo il colpo per risolvere la partita e spingere la Lazio al secondo posto.«Questo pareggio sa di poco. Aggiungiamo un punto al nostro cammino, ma sappiamo che non basta. Domenica abbiamo un’altra opportunità per continuare a salire in classifica. Al lavoro», la sua analisi affidata a Instagram. Luis Alberto si è subito indirizzato verso la gara di Parma.

RILANCIO

La prestazione col Verona lo ha ricaricato. L’affaticamento al polpaccio gli aveva creato vari fastidi nelle ultime settimane. Costringendolo a non poter lavorare a tempo pieno con la squadra. In questo campionato è però tra i biancocelesti col più alto minutaggio: 1.820’. Ha saltato soltanto una gara, quella di Brescia (5 gennaio) per squalifica. Pur soffrendo parecchio nell’ultimo mese per le noie muscolari, non si è mai voluto tirare indietro. Dal punto di vista realizzativo sono quattro le reti stagionali. Dopo quella nel derby d’andata, tre sono state concentrate a dicembre: in campionato contro Udinese e Cagliari (avviò la rimonta vincente nel recupero finale) e in Supercoppa aprendo le marcature nel 3-1 contro la Juventus.

DOPPIO RUOLO

Domenica a Parma, inseguirà il suo primo gol nel 2020. Nella sfida del Tardini la sua classe sarà chiamata a fare gli straordinari: anche per sopperire alla squalifica di Milinkovic e all’assenza dal 1’ di Correa. Anche nella prossima partita, pertanto, Luis Alberto dovrà sdoppiarsi tra i ruoli di guida e di finalizzatore del gioco. Il profumo di Champions e il sogno scudetto lo caricano. Procede il piano per il rinnovo fino al 2024 del contratto in scadenza tra due anni. Luis Alberto è pronto a illuminare la Lazio con nuove magie.

