Il mini ciclo di tre partite in sette giorni sta volgendo al termine. Dopo la larga vittoria contro la Spal ed il pareggio a reti bianche con l’Hellas Verona, la Lazio è pronta domenica a far visita al Parma con l’imperativo di proseguire la striscia di risultati utili. Una curva molto pericolosa per i ragazzi di Inzaghi con i ducali che vivono un buon periodo di forma potendo guardare con fiducia la zona Europa League. Un match fondamentale in ottica Champions e non solo presentato, in esclusiva per i microfoni di LazioPress.it, dall’ex centrocampista gialloblu Marco Marchionni.

Partiamo dalla Lazio. Il pareggio con l’Hellas Verona delinea meglio l’obiettivo Champions League o rappresenta un punto guadagnato verso la vetta?

“Credo che in questo momento qualsiasi risultato positivo sia visto bene perchè potrebbe essere un punticino alla fine utile per la vetta. Anche se c’è stata la possibilità di accorciare sulla Juventus bisogna vedere il periodo della Lazio che sta giocando tante partite, sta facendo bene e quando non si perdono queste partite magari pareggiandole sono punti guadagnati”.

La Lazio come dicevi sta giocando molte partite. Quanto peserà con il Parma l’impegno infrasettimanale della Lazio?

“Non penso pesi tanto perchè la Lazio è una squadra che ha bisogno di giocare, di vincere per continuare a tenere il morale alto e la massima concentrazione. È normale che tutto dipenderà da questo mese: se i biancocelesti dovessero riuscire a rimanere attaccati alle prime due potrebbero dire la loro considerando che non hanno altri impegni oltre al campionato”.

Per chiudere questo ciclo di partite ravvicinate domenica arriva il Parma. Gli emiliani hanno ottenuto risultati altalenanti, ma ora sono in buon periodo ed hanno raggiunto la zona Europa League. Ritieni possano tentare l’assalto all’Europa o hanno quasi concluso il loro campionato con la salvezza?

“Non ritengo che il Parma abbia concluso il suo campionato. I ducali stanno ripercorrendo lo stesso cammino della passata stagione quando sono partiti alla grande prima di doversi guardare dalla salvezza alla fine. Il Parma ha mantenuto una squadra forte, ha acquistato giocatori importanti e sta cercando di fare un passo in più rispetto alle aspettative iniziali. Credo che i ducali debbano ancora dire tanto in questo campionato, ma nello stesso tempo la Lazio ha bisogno di continuare il Sogno Scudetto perchè è lì ed è una formazione forte, compatta che gioca da anni insieme e che vuole stupire ancora”.

Che partita ci si può aspettare? Giocata a viso aperto o con un Parma sulla difensiva?

“La caratteristica del Parma è quella di chiudersi e ripartire, mentre la Lazio è una squadra che impone il suo gioco facendo del fraseggio la sua arma migliore per poi attaccare la profondità. Penso sarà la stessa partita delle ultime domeniche con i biancocelesti che faranno la partita e i gialloblu pronti a chiudersi per poi ripartire in contropiede e far male alla Lazio”.

Sarà un match con varie assenze da ambo le parti. La Lazio dovrà fare a meno di Radu, Milinkovic e forse Correa, mentre al Parma mancheranno Sepe, Cornelius, Darmian, Inglese e forse Kulusewski. Chi potrebbe uscirne più penalizzato?

“Se dovessero essere questo dico la Lazio perchè ha trovato un assetto molto importante dove ognuno sta cercando di fare il suo, anche se in panchina ha giocatori che possono sostituire tranquillamente chi mancherà”.

Chi potrebbero essere l’uomo decisivo da ambo le parti?

“È normale per la Lazio fare il nome di Immobile come per il Parma Cornelius perchè in questo momento è quello che sta facendo meglio. Come detto però mancherà e quindi magari negli emiliani sarà il collettivo a fare la differenza”.

Potrebbe essere il neo arrivato Caprari?

“Sì, anche se va detto che è appena arrivato. Prima di capire tutto quello che chiede D’Aversa avrà bisogno di qualche settimana quindi ritengo che mancando Cornelius ora a fare la differenza potrebbe essere il fattore gruppo”.

Hai giocato anche nella Juventus respirando la c.d. “mentalità vincente” bianconera. Consideri ancora i bianconeri i favoriti per lo Scudetto o sarà una lotta alla pari tra due o tre squadre?

“Penso che in questo momento la Juventus abbia ancora qualcosa in più rispetto a Lazio ed Inter perchè è abituata a vincere come accaduto negli ultimi anni. Quando si è abituati ai successi si sanno gestire i momenti in maniera diversa. È pur vero però che l’Inter è riuscita a colmare il gap che c’era e nessuno si aspettava questa la Lazio. I biancocelesti se dovessero passare questo mese arrivando a marzo in questa posizione potranno dire la loro fino alla fine”.

