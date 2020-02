Il Messaggero | Lazio, c’è un Parolo d’onore in aiuto di Inzaghi

Non è detto l’ultimo Parolo. Sarà il campo a decretare il rinnovo. Parolo torna titolare a Parma, l’ultima volta era successo il 5 gennaio a Brescia, soltanto grazie alla squalifica di Leiva. Prima ancora addirittura il 19 ottobre con l’Atalanta, quando venne sostituito a fine primo tempo perché i ragazzacci di Gasperini lo avevano fatto impazzire in regia. Stavolta Marco giocherà nel suo ruolo da mezzala, prenderà il posto dello squalificato Milinkovic in mediana. Avrà la chance di far vedere alla società che non si sente ancora a fine carriera. Tornerà dal primo minuto sull’erba da cui venne prelevato dalla Lazio nel 2014 dopo l’exploit di 8 gol in Serie A. Ne ha realizzati addirittura di più nella sua prima stagione (10 nel 2015) a Roma. Parolo in sei anni biancocelesti è sempre stato una garanzia, ma ora ne ha compiuti 35 e Lotito e Tare devo fare una scelta, magari dolorosa. Inserire anche il centrocampista nell’operazione ringiovanimento della rosa oppure prolungare di un altro anno la sua avventura. C’è già stato un contatto, un incontro potrebbe consumarsi la prossima settimana. E’ tutt’altro che scontato il prolungamento, l’affare Escalante (però anche vice-Leiva) già chiuso per giugno non contribuisce certo ad aumentare la speranza. Inzaghi però può metterci bocca, lui di Marco ha ancora grossa stima.

RIFIUTO

Non è un caso infatti che, nonostante uno scarso minutaggio in campionato (576’), Parolo vanti addirittura (aggiungendo le coppe) 30 partite all’attivo. Inzaghi lo ha sempre battezzato un titolare aggiunto. Forse è troppo, ma sicuramente Marco è spesso il primo cambio. E in questa stagione così è risultato decisivo. Basti pensare alla Supercoppa del 22 dicembre scorso e al suo ingresso. Sembrò un oltraggio la sostituzione di Luis Alberto, ma Marco entrò e con un colpo di testa fece l’assist a Lulic del raddoppio. Anzi, del successo. Domani cercherà di essere ancora più spietato e cinico, contro il suo ex Parma sarà solo nemico per difendere il suo futuro. Già, perché proprio il club emiliano lo voleva riportare lì a gennaio e Parolo ha detto no. Ha rimandato ogni discorso d’addio a giugno, priorità alla permanenza alla Lazio. Senza nessuna paura, lui è convinto di potersela ancora conquistare con corsa e sacrificio.

EMERGENZA

Domani dovrà trottare il doppio. Perché aumenta ancora l’emergenza a centrocampo: c’è pure il “vecchietto” Lulic in forte dubbio, ha preso una botta alla caviglia sinistra e ieri ha svolto gli esami per capire i margini di rischio. Solo oggi si capirà se riuscirà a stringere i denti dopo il provino. Si trascina il problema da inizio gennaio, l’impressione è che Inzaghi possa risparmialo. Scalpita Jony al suo posto, Marusic non è ancora in condizione di prendere quello di uno stremato Lazzari, dopo 17 gare di seguito. Davanti rimangono solo Immobile e Caicedo, nonostante un affaticamento al polpaccio per Felipao. Si spera che Correa possa andare almeno in panchina (ieri si è finalmente allenato in gruppo con Cataldi) ed essere magari utilizzato a gara in corso. Dietro, con la squalifica di Radu, Inzaghi deve sciogliere l’ultimo nodo: sul centro-destra ballottaggio Patric-Bastos con Acerbi a sinistra e il dirottamento del rientrante Luiz Felipe al centro. L’emergenza è in ogni reparto.

