La Repubblica | Lulic rinnova fino al 2021, ma per Parma è in dubbio

Un altro anno con il capitano. Da tempo i tifosi attendevano la notizia, eccola: c’è l’accordo per il rinnovo di Senad Lulic. L’eroe del 26 maggio allungherà il contratto fino al 2021, quando avrà 35 anni, di cui 10 vissuti in biancoceleste. La Lazio ha bisogno di lui, lui ha bisogno della Lazio. La famiglia è tornata a Zurigo, il capitano aveva pensato di raggiungerla a fine stagione, visto il contratto in scadenza a giugno, poi ha deciso di prolungare il suo rapporto con l’altra, di famiglia, quella biancoceleste. E’ un fedelissimo di Inzaghi, uno dei leader dello spogliatoio, la società gli ha proposto di arrivare insieme fino al 2021 e così andrà: la sua esperienza sarà importante, soprattutto se si dovrà giocare la Champions. Qualche tempo fa, con lui si era fatta viva l’Inter, Conte lo stima, ma Lulic è innamorato della Lazio. Tanto che sta giocando (e bene) nonostante qualche problema fisico: ieri è stato in Paideia per accertamenti alla caviglia sinistra che lo tormenta da un po’, è in dubbio per la sfida di domani a Parma. Se non recupera, sulla sinistra c’è Jony. Al posto dello squalificato Milinkovic, un altro fedelissimo di Inzaghi con contratto in scadenza e in odore di rinnovo, il 35enne Marco Parolo. Sarà una partita speciale per lui, che nel Parma ha giocato dal 2012 al 2014. In difesa, probabile il trio formato da Bastos, Luiz Felipe (al centro) e Acerbi (nella posizione dello squalificato Radu). Ieri niente prove tattiche per Ciro e Leiva, avevano bisogno di riposo ma domani ci saranno. Cataldi e Correa: si sono allenati in gruppo, andranno in panchina. Conferme del pressing della Lazio per il 19enne Kumbulla: l’Inter – tanto per cambiare – la rivale più temibile nella corsa al giovane difensore del Verona.

La Repubblica/Giulio Cardone

