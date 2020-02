Parma-Lazio, D’aversa:”Grande avversario, può competere per i primi posti. Proveremo a fare punti”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio che andrà in scena domani alle 18.00 al Tardini: “Nei convocati ci sono Kulusevski, Karamoh, ma non Scozzarella. C’è anche Cornelius ma faremo delle valutazioni, essendo l’unico attaccante volevamo gestirlo. A Cagliari ha finito non in ottime condizioni e ha preso una botta che è stata valutata dai medici. Era solo una botta ma comunque bisogna considerare che viene da un periodo di infortuni, dobbiamo essere cauti. La Lazio è una squadra molto forte anche nei singoli. Hanno perso con l’Inter ma hanno fatto bene. E’ una squadra che nei titolari può competere per i primi posti, ha fisicità, struttura, in attacco hanno diverse scelte con Caicedo, Correa e Immobile. Col Verona hanno terminato in pareggio una gara fatta di episodi, hanno anche preso due pali. La Lazio è una grandissima squadra, se si ragiona sul valore dei giocatori è al livello di Juventus e Inter. E’ una squadra allenata da un allenatore molto giovane, ma comunque preparato e molto bravo. Vogliamo fare punti, con la Lazio non li abbiamo mai fatti, anche se dobbiamo analizzare per bene tutte le partite: una partita l’abbiamo buttato via lo scorso anno, siamo consapevoli del livello del nostro avversario. Vengono da un turno infrasettimanale, possono andare in difficoltà. In campo aperto sono capaci di fare tre gol a qualsiasi squadra, non solo a SPAL e Parma, ma anche alle grandi. Dovremmo essere bravi a mantenere la partita in equilibrio, nel calcio niente è impossibile. Noi vogliamo fare risultato ragionando sul fatto che affrontiamo comunque una grande squadra. Per la formazione ho ancora qualche dubbio. Karamoh è convocato per fargli sentire il sapore del ritiro. Kulusevski rientra da un infortunio, bisogna ragionare sul lungo termine senza rischiare nulla. Gasperini e Inzaghi mi hanno votato per la panchina d’oro, sono orgoglioso di ricevere questi attestati di stima da due allenatori che sono protagonisti di un percorso meraviglioso. L’obiettivo del Parma è fare la strada che ha fatto l’Atalanta. Avrebbe anche meritato di vincerlo, non solo per la malattia, Mihajlovic per quanto fatto in questi anni, come lo stesso Inzaghi. Qui si è fatto un grande lavoro e da qualche parte è apprezzato. Scozzarella non è tra i convocati, il percorso lo vedremo la settimana prossima. Su Gervinho ho detto molto già, la società ha fatto delle decisioni, con il tempo faremo una scelta.Oggi non è tra i convocati”.

