SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Parma

Al Tardini domani alle 18 scenderanno in campo Parma-Lazio. Prima trasferta in campionato per gli uomini di Inzaghi dopo un mese al sicuro nel fortino dell’Olimpico.

IL PARMA – Squadra che gioca bene e che ha messo in difficoltà anche alcune ‘big’ di questo campionato. Pareggio a San Siro con l’Inter, vittoria in casa contro la Roma, vittoria sul Napoli e pareggio con il Cagliari nella giornata precedente. Crociati che viaggiano a numeri importanti in classifica: pari punti con il Cagliari e a -1 dall’Europa League. Sorprendete il percorso dei parmensi che hanno mostrato spesso grandi prestazioni soprattutto contro le così dette grandi con cui si esaltano ancor di più.

FORMAZIONE (4-3-3)- Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Caprari, Kucka, Siligardi.

LA STELLA – Nonostante la situazione non proprio serena tra il club e il giocatore rimane comunque lui la stella di questo club: Gervinho. Il suo spingere per andare via nel bel mezzo della stagione non è piaciuto alla dirigenza crociata, nonostante l’accordo fosse stato trovato con l’altra squadra e il giocatore era già a destinazione. Affare saltato per problemi burocratici e quindi Gervinho di nuovo a Parma. Ma visto il suo atteggiamento società e tecnico hanno deciso di tenerlo fuori rosa. Assenza quindi fondamentale per i crociati ma sopratutto per i biancocelesti, che avranno una difficoltà in meno in questa gara.

IL PRECEDENTE – Ultimo scontro tra le due squadre è stato in avvio di campionato a Roma. Gli uomini di Inzaghi avevano un percorso alquanto altalenante ma riuscirono a fare la partita. La Lazio prese subito la strada giusta con il gol di Immobile all’8 minuto del primo tempo, per poi raddoppiare con Marusic nel secondo tempo. Gara che comunque si rivelò ostica con un Parma che provava in tutti i modi di recuperare. Chissà cosa attenderà domani Inzaghi e i suoi.

