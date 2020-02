MOVIOLA – Di Bello senza problemi, ma il Parma chiede un rigore nel finale

Dopo il rallentamento con il Verona, c’è il Parma al Tardini: tre punti da riportare a Roma dopo il pari del recupero di mercoledì. Il direttore di gara è Marco Di Bello che in occasione di Parma – Lazio taglia il traguardo delle 100 partite arbitrate in Serie A. Al 7′ calcio di punizione in favore del Parma per un contatto tra Patric e Lucas Leiva: il difensore biancoceleste si è accasciato e ha trattenuto la palla per non far ripartire il Parma. Cartellino giallo per Roberto D’Aversa al 28′ per proteste: l’allenatore del Parma non è d’accordo per il fallo fischiato a Darmian. Al 34′ arriva il secondo ammonito della gara: cartellino giallo per Kucka per trattenuta su Acerbi. Al 41′ ecco il gol della Lazio con Caicedo, check al VAR per un ipotetico fallo di mano di Immobile dentro l’area: il gol è buono, non c’è nessuna irregolarità. Sono due i minuti di recupero concessi da Di Bello. Avanti la Lazio alla fine del primo tempo. Al 55′ Marusic, posizionato male, cerca di ostacolare Bruno Alves dentro l’area ma Di Bello vicinissimo all’azione lascia giocare. Giallo per Caicedo al 55′ per proteste, e, fallo su Caprari e giallo per Lucas Leiva al 57′. Ammonito anche Caprari al 66′ che travolge Lucas Leiva in scivolata. Uscito ripetutamente dall’area tecnica arriva il giallo anche per Simone Inzaghi al 72′. Tutti e due gli allenatori ammoniti da Di Bello. Al 90′ contatto tra Acerbi e Cornelius in area di rigore: l’arbitro decide di non concedere il rigore ai padroni di casa, giudicando regolare l’intervento del difensore biancoceleste. Nessun check da parte del Var, Di Bello ha valutato personalmente l’azione. Ultimo ammonito della gara Bruno Alves per proteste.

