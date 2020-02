Post Parma-Lazio, D’Aversa: “Se il Var non funziona torniamo indietro, rigore netto su Cornelius”

Parma-Lazio si è conclusa sullo 0-1 in favore della formazione capitolina. La partita è stata oggetto di discussioni soprattutto per un presunto rigore mancato a favore del Parma negli ultimi minuti. L’allenatore della squadra di casa, D’Aversa, è intervenuto ai microfoni di Sky: “Da tutte le immagini si vede che è rigore netto, lo tira dalla maglia. Ne ho visto anche uno su Bruno Alves dove il difensore si disinteressa del pallone. Quando una squadra è la più corretta del campionato si rischia di passare per stupidi e noi non vogliamo. A me non piace mai commentare gli episodi arbitrali, però questa sera l’arbitro ha sbagliato. Non mi piace parlare di queste situazioni, ma io cosa devo dire ai miei ragazzi sta sera? Hanno disputato una buona gara e non meritavano la sconfitta. Faccio fatica a dirgli che non hanno inciso gli episodi arbitrali. Hanno fatto una grandissima prestazione. Ci ho tenuto a portare via tutti i giocatori alla fine della gara per evitare reazioni a caldo e per non compromettere le partite successive. Non voglio sminuire la prestazione della Lazio, hanno giocato bene, però se non si utilizza il Var siamo tornati indietro. Non voglio dare un alibi ai ragazzi, già da domani lavoreremo sui nostri errori. Ma quello che si è visto sta sera è palese, sennò prendiamo in giro una città, prendiamo in giro i tifosi.”

