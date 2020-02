CdS | Brilla Caicedo, Lazio da Scudetto

Sì, lo scudetto è possibile. Orgogliosa, infinita e irriducibile Lazio. Ballano e cantano i quattromila in delirio al Tardini, terra di conquista. Meno 1 dalla Juve e dall’Inter, in arrivo domenica all’Olimpico. Simone Inzaghi, vent’anni dopo, ha riacceso il sogno del popolo biancoceleste e ora può gettare la maschera. A Parma ha blindato la qualificazione Champions, salendo a +14 sul quinto posto della Roma, e si è iscritto a pieno titolo alla corsa per il tricolore con Sarri e Conte. Un altro colpo griffato Caicedo, il record strappato a Eriksson, diciotto risultati utili consecutivi come non era mai accaduto nella storia. Sembrava un sogno inimmaginabile. Si sta trasformando in una galoppata senza precedenti. La Lazio ha superato l’ultimo ostacolo della settimana più dura dell’inverno e ora, fuori dalle Coppe, potrà concentrarsi solo sul campionato, preparando una partita alla volta. Successo limpido e meritato,

nonostante la rabbia incontenibile di D’Aversa. Proteste per due rigori non concessi nella ripresa dall’arbitro Di Bello per gli interventi di Marusic su Bruno Alves e di Acerbi su Cornelius. Ha deciso il gol del Panterone, convalidato dopo il controllo VAR. Il Parma avrebbe potuto riacciuffare il pari, ma è rimbalzato sul muro alzato davanti a Strakosha. Monumentale il terzetto formato da Patric, Luiz Felipe e Acerbi e nell’ultimo quarto d’ora tante, troppe occasioni per il raddoppio, sono state fallite, mantenendo il risultato sul filo dell’equilibrio sino al tentativo disperato di Kulusevski.

PAZIENZA

Senza Milinkovic, Radu e Lulic, con Lazzari e Correa in panchina, la Lazio ha dimostrato di essere più forte dell’emergenza e ha piegato la partita dalla propria parte con intelligenza. Tutti gli allenatori ora si ispirano al copione tattico ideato da Fonseca nel derby, ma la pressione dei tre attaccanti del Parma (Kucka su Acerbi, Cornelius su Luiz Felipe, Caprari su Patric) e la marcatura a uomo di Hernani su Luis Alberto hanno funzionato solo nei primi venti minuti. La squadra di Inzaghi ha avuto maturità e precisione per venirne a capo con pazienza. Ha preso ad impostare da dietro e ha preso campo, sorretta da Leiva e da Acerbi, traslocato a sinistra per sostituire Radu e proteggere Jony, bravo nel palleggio. Il difensore azzurro si è quasi trasformato, per quanto spingeva, in un esterno a tutta fascia ma è stato soprattutto Luis Alberto a trovare la chiave per ribaltare il controllo in dominio. Parolo dava equilibrio accanto a Leiva, lo spagnolo andava a ricevere palla sul centro-destra (dietro a Kurtic) per sfilarsi dalle caviglie di Hernani. Se il Parma era stato pericoloso solo grazie a una punizione dell’ex Spal, la Lazio ha costruito quattro o cinque occasioni nitide prima di passare in vantaggio, grazie a un’intuizione di Luis Alberto.

EQUILIBRIO

Calci piazzati, gioco aereo, sfruttando una freschezza superiore nel corpo a corpo. Il Parma ha prodotto il massimo sforzo tra il 9′ e il 25′ della ripresa. Provvidenziale Luiz Felipe, Strakosha attento. Inzaghi chiedeva ampiezza, ma i suoi giocatori faticavano a tenere palla, perdevano i duelli, non riuscivano più a scattare. D’Aversa ha sganciato Kulusevski e ha arretrato Kucka, accentrando Hernani al posto di Brugman. Simone ha inserito Lazzari e Correa. Due cambi di livello hanno permesso alla Lazio di ripartire e ritrovare di colpo pericolosità. Radar Leiva, nonostante il giallo, contrastava. Immobile si sbatteva. Luis Alberto illuminava, creando superiorità con dribbling e cambi di passo. Il Tucu si è divorato l’ultimo passaggio per chiudere un contropiede facile più altre due occasioni, Parolo murato al tiro. Niente raddoppio. Ultime mischie da brivido. D’Aversa è esploso per la trattenuta di Acerbi su Cornelius, la parabola di Kulusevski ha sorvolato la traversa. Un altro segnale. È l’anno della Lazio.

