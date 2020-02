GdS | Lazio sei lì… Il sogno lo culla Caicedo, la vetta si avvicina ma è ira Parma

La Lazio si arrampica fino ad un punto dalla vetta. Adesso sono 18 risultati utili consecutivi (record per la società biancoceleste) e dimostra di essere lì e potersi contendere lo scudetto con Juve e Inter, distanti solo un punto.Il gol, al tramonto del primo tempo, realizzato da Caicedo è lo spartiacque di una partita a tratti molto emozionante e lo testimoniano i numeri. E’ stata una sfida nella quale sono stati prodotti 31 tiri verso la porta (14 del Parma e 17 della Lazio), e non c’è mai stato un attimo di tregua, in alcuni momenti il duello è sembrato molto simile a un match di tennis: un tiro da una parte, una rasoiata dall’altra, un diritto passante e una risposta di rovescio. Mai il tempo di respirare.

ERRORI ARBITRALI

Il Parma esce sconfitto nella sostanza, cioè nel risultato, ma non certo nella forma. Battaglia fino all’ultimo minuto, lotta su ogni pallone, non molla mai la presa su un avversario che qualitativamente è decisamente superiore. Nonostante ciò, ha la capacità di restare in partita grazie al coraggio e alle mosse tattiche preparate in settimana da D’Aversa. Inoltre, e questo non va dimenticato, il Parma deve fare i conti con due gravissime disattenzioni arbitrali. Nel secondo tempo, al minuto 10, Marusic frana su Bruno Alves in piena area di rigore: fallo netto, ma l’arbitro Di Bello, peraltro ben posizionato, giudica normale il contatto. Ben più plateale ciò che accade al 45’ del secondo tempo: cross dalla sinistra sul quale si avventa Cornelius che viene strattonato (tanto che la sua maglia si allunga visibilmente) e buttato a terra da Acerbi. Pare davvero un rigore sacrosanto, ma anche in questo caso l’arbitro Di Bello fa finta di nulla. E qui commette due errori con una sola decisione: 1) non vede ciò che a 40 metri di distanza, cioè dalla tribuna, era evidente data la dinamica dei movimenti dei giocatori; 2)è talmente presuntuoso da non chiedere l’intervento della tecnologia che potrebbe aiutarlo a correggersi. Per questi episodi l’allenatore dei crociati D’Aversa si arrabbia molto e lo dimostra anche nel post partita.

PARTITA APPASSIONANTE

È davvero un peccato che una partita tanto appassionante debba ridursi a una questione arbitrale, ma in Italia ormai ci siamo abituati. Tornando alle questioni strettamente tecniche, va detto che la Lazio, che aveva giocato a metà settimana contro il Verona, è parsa un tantino sotto ritmo. Ma ciò, molto probabilmente, è anche dovuto al fatto che il Parma ha alzato, e di parecchio, il pressing, non consentendo ai tre difensori laziali di impostare tranquillamente l’azione. La squadra di Inzaghi è sempre pericolosa quando riparte con improvvise e veloci verticalizzazioni, e lo dimostra con Immobile e, soprattutto, con il gran lavoro sulle fasce di Marusic e di Jony.

ERRORI DI MIRA

Prima del gol di Caicedo, tuttavia, il portiere del Parma non deve compiere grandi interventi. E nella ripresa sono più i ragazzi di D’Aversa a cercare il pareggio che quelli di Inzaghi a inseguire il raddoppio. Gli errori di mira di Caprari, Gagliolo, ancora Caprari, ancora Gagliolo, Kucka (due volte) sono la testimonianza che il Parma è sempre rimasto dentro la partita. Non mette punti in cassaforte, ma può dire di aver affrontato a testa alta una squadra che fino alla fine lotterà per lo scudetto.

