GdS | Tutti ai piedi del primo tenore: "Ora basta nascondersi"

Sul prato del Tardini come se fosse al Teatro Regio. Un tenore che canta con i piedi e incanta come un tenore vero. Luis Alberto ha scelto un palcoscenico nobile per ribadire tutta la sua classe. In una città che ama l’arte in tutte le sue declinazioni e che ha visto transitare tanti campioni, il numero 10 biancoceleste è salito in cattedra e ha messo in mostra l’enorme repertorio di cui dispone. Giocate di alta classe, accelerazioni, assist, tocchi di magia, tiri. L’autentico mattatore della vittoria con cui la Lazio si è portata ad un solo punto dalla vetta della classifica. Nel giorno in cui mancava il suo “gemello diverso” Milinkovic (l’altro uomo che a centrocampo inventa e incanta) Luis si è preso sulle spalle tutto il peso di organizzare la manovra e di rifinirla. Fin troppo scontato che il gol-partita di Caicedo sia nato da un suo “balletto” quasi sulla linea di fondo con cross che, addomesticato da Immobile, è finito sui piedi di Caicedo. E logico che tutte le iniziative più importanti della Lazio, prima e dopo quel gol, siano state partorite dai suoi piedi ispirati.

BASTA SCARAMANZIE

Una prestazione sontuosa che si aggiunge ad una collezione lunghissima. Cominciata ad inizio campionato. Di questa

Lazio che macina record (quello di ieri è stato il 18° risultato utile consecutivo, nuovo primato societario, cancellato il record di Eriksson) e che vola in classifica. Luis Alberto è la luce che si accende al momento giusto e risolve tutto. Una Lazio che ormai, seconda ad un solo punto da Juve e Inter, non può più nascondersi. E non ha intenzione di farlo. Come sottolinea lo stesso fantasista spagnolo: «A questo punto non possiamo parlare solo di Champions quando siamo a un punto. Siamo lì e proveremo a lottare fine alla fine con i bianconeri che restano i favoriti. Noi però cercheremo di dare loro fastidio». Gazzetta dello Sport

