Settore giovanile, i risultati del weekend

L’Under 14 di mister Simone Gonini nel campionato Elite, ha battuto in trasferta il Tor Sapienza 3-2 grazie alle reti di Marinaj, Paparelli e Bigotti. Le selezioni Under 16 ed Under 15 invece, sul campo della Juventus, sono uscite sconfitte rispettivamente per 2-0 e 2-1.

Di seguito i tabellini delle gare disputate e le dichiarazioni dei protagonisti:

Under 16 | Campionato | 18ª giornata

JUVENTUS-LAZIO 2-0

Marcatori: 23’ Galante, 64’ rig. Turco (J)

JUVENTUS: Scaglia, Amansour (68’ Ghiardelli), Blesio, Doratiotto, Nobile, Dellavalle, Maressa (68’ Ventre), Costanza (20’ Valdesi), Turco (74’ Antolini), Le Donne, Galante (68’ Condello).

A disp.: Daffara, Bellocco, Elefante, Rossi.

All.: Bonatti

LAZIO: Morsa, Ruggeri, Quaresima, Tallini, Mancini, Del Mastro (58’ Milani), Bedini (60’ Amadei), Marafini, Crespi, Napolitano, Legnante.

A disp.: Sternini, Nannini, Vecchi, Perazzolo, Rossi, Serafini, Nori.

All.: Alboni

Under 15 | Campionato | 18ª giornata

JUVENTUS-LAZIO 2-1

Marcatori: 28’ Brasili (L), 45’ Anghelè (J), 51’ Vacca (J)

JUVENTUS: Motta, Turco, Miglietta (60’ La Malta), Panic, Domanico, Cappai, Florea (60’ Ghibaudo), Morleo, Vacca, Anghelè (66’ Rossi), Marino.

A disp.: Fuscaldo, Coppola, Savio, Owusu, Taravitola, Aurino.

All.: Grabbi

LAZIO: Magro, Giranelli, Milani, Nazzaro, Dutu, Petta, Oliva, Giubrone, Brasili, Troise, Cannatelli.

A disp.: Polidori, Fabris, Reddavide.

All.: Rocchi

Al termine dell’incontro, il tecnico biancoceleste Tommaso Rocchi è intervenuto ai microfoni di sslazio.it:

“La partita era iniziata bene, era stata preparata nel modo giusto. L’incontro è stato equilibrato e nel primo tempo abbiamo concesso solo un’occasione riuscendo, inoltre, a portarci in vantaggio. Nella ripresa abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase di non possesso: in questo momento non riusciamo a reagire e, dopo aver incassato la rete del pari, non siamo riusciti a sfruttare una buona occasione per segnare. Sono stati commessi nuovi errori individuali che hanno portato allo svantaggio. Nel finale abbiamo avuto altre occasioni per pareggiare. Il momento non è positivo perché commettiamo troppi errori e ci buttiamo giù quando le cose non vanno bene: serve più determinazione in fase offensiva e dobbiamo essere più concentrati nel corso della gara. Ultimamente veniamo puniti al primo errore ed è sempre più difficile rincorrere: dovremo lavorare su questo aspetto per uscire da questo momento difficoltoso”.

Anche il calciatore biancoceleste Giranelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale ufficiale biancoceleste:

“L’approccio alla gara è stato buono, ma abbiamo commesso troppi errori. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista perché i gol avversari sono nati da nostri sbagli. Abbiamo espresso un buon gioco, ma nel corso della sfida siamo calati. Nonostante il risultato, abbiamo svolto una buona gara”.

Under 14 | Campionato

TOR SAPIENZA-LAZIO 2-3

Marcatori: 2’ Marinaj (L), 36’ Paparelli (L), 41’ Bigotti (L), 53’ Checci (T), 69’ Iacobucci (T)

TOR SAPIENZA: Mattia, Mariotti (48’ Bisaccioni), Ortu, Bizzocchi, Sartacci, Nuovo, Lo Zito, Zanobi (40’ Funaro), Mancini (44’ Checci), Iacobucci, Proietti (48’ Arrigucci).

A disp.: Ciciarelli, Pierpaoli, Capasso.

All.: Luvisoni

LAZIO: Caruso, Ferrari (65’ Cozza), Marini (46’ Stano), Paparelli, Bordoni, Barone, Marinaj (42’ De Lorenzo), Bigotti (55’ Di Florio), Serra, Gelli (52’ Losi), Carbone.

A disp.: Renzetti, Ercoli, Silvestri.

All.: Cozza

