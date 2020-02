CorSera | Lazio, solo 15 gare da giocare: in discesa la corsa scudetto

Juventus e Inter invece ne hanno almeno 19 e possono arrivare a 25 e a 27.

Superata questa settimana frenetica con tre partite, durante la quale ha conquistato sette punti riuscendo a portarsi a un passo dalla vetta, la stagione della Lazio diventa in discesa. Almeno per il numero di impegni (non per la loro difficoltà, visto che già domenica ci sarà lo scontro con l’Inter, nuova capolista assieme alla Juventus). Da qui al 24 maggio, quando terminerà il campionato, la squadra di Inzaghi dovrà infatti giocare soltanto 15 partite: 7 di queste saranno a Roma, otto invece in trasferta, con la chiusura a Napoli. Ci saranno una sosta per gli impegni delle nazionali, domenica 29 marzo, e un turno infrasettimanale, mercoledì 22 aprile (i biancocelesti lo giocheranno a Udine, a quattro giorno dalla sfida di Torino con la Juventus). Le eliminazioni dall’Europa League prima e dalla Coppa Italia poi, insomma, benché sul momento abbiano deluso il mondo laziale, oggi diventano quasi benefiche. Anche perché le rivali nella lotta per lo scudetto sono – e presumibilmente saranno – sommerse da impegni, con tutto ciò che ne consegue: stress, fatica, rischio di infortuni, viaggi, distrazioni. È vero che Juve e Inter hanno organici di qualità più ampi rispetto a quello della Lazio, ma è altrettanto indiscutibile che entrambe saranno sottoposte a una pressione decisamente maggiore. E i rincalzi che possono far rifiatare i titolari non sono della stessa forza. Juve e Inter giocheranno almeno 19 partite ciascuna: avranno le semifinali di Coppa Italia e il turno di coppe europee (gli ottavi di Champions i bianconeri, i sedicesimi di Europa League i nerazzurri). Ma il numero di gare probabilmente aumenterà perché è difficile immaginare che Sarri venga eliminato dal Lione e Conte dal Ludogorets. In totale, se arriveranno in finale sia in Coppa Italia che in Europa, giocheranno 25 partite la Juventus e 27 l’Inter. Quasi il doppio rispetto alla Lazio. Il «tour de force» delle contendenti della Lazio comincerà subito, visto che questa settimana è in programma l’andata delle semifinali di Coppa Italia: mercoledì Inter-Napoli, giovedì Milan-Juventus. E andrà avanti a ritmi serrati e senza pause soprattutto per i nerazzurri, i quali hanno un turno di coppe europee in più da disputare rispetto ai bianconeri. Un bel vantaggio per Inzaghi e la sua squadra in questa stagione sensazionale. CorriereDellaSera

