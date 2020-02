CorSera | Immobile, Ronaldo, Lukaku: che «triello» per lo scudetto

Lazio, la corsa al tricolore sarà decisa dalle prodezze dei tre bomber.

La corsa verso lo scudetto è anche una sfida tra grandi attaccanti: Immobile, Ronaldo, Lukaku. Uno dietro all’altro in base al numero di gol segnati, ovviamente: 25, 20, 17. Perché se li mettessimo in fila per l’ingaggio, oppure per la cifra che hanno pagato i loro club per acquistarli, allora l’ordine cambierebbe decisamente: Ronaldo è costato alla Juventus 100 milioni e ne guadagna 31 netti a stagione; per Lukaku l’Inter ha versato 75 milioni e gli ha fatto firmare un contratto da 7,5 milioni più bonus; Immobile è stato strappato dalla Lazio al Siviglia a 9,5 milioni scarsi, quasi una miseria, e porta a casa 3 milioni più bonus. Il merito di Ciro, finora, è stato proprio questo: sopravanzare attaccanti di spessore mondiale che viaggiano a cifre notevolmente superiori alle sue. Se continuerà a farlo, potrà dare alla squadra biancoceleste una spinta decisiva per raggiungere un obiettivo che sembrava folle immaginare fino a qualche settimana fa. La sfida (im)possibile della Lazio a Juventus e Inter parte anche da qui, dall’attaccante che sta viaggiando a medie gol mai viste e che mette in discussione addirittura il primato di reti segnate in un campionato a venti squadre: appartiene a Higuain che lo ha stabilito nel suo ultimo anno al Napoli arrivando a quota 36. Ha frenato appena un po’ in queste ultime partite, Immobile: non ha segnato nelle due gare più recenti, contro Verona e Parma, e in quattro incontri ha realizzato solo la doppietta alla Spal. Merito di squadre che si sono difese con grande attenzione – i veneti hanno una delle retroguardie meno battute del campionato, la migliore dopo le tre grandi –e forse anche colpa di una sua mancanza di precisione nelle rare occasioni che gli sono capitate. Dettagli in mezzo a una stagione fantastica, nella quale Immobile non ha contribuito all’esplosione della Lazio solo con i gol ma anche con la corsa, il lavoro, il sacrificio. E domenica sera potrà vendicare una delle poche brutte giornate del suo campionato, vissuta all’andata proprio contro l’Inter. Inzaghi lo aveva tenuto fuori per punire il suo clamoroso e inopportuno sfogo successivo alla sostituzione contro il Parma, la Lazio aveva incassato la seconda –e ultima – sconfitta del campionato. Ora arriva l’occasione per chiudere un cerchio: prendersi la rivincita su Lukaku (anche se a San Siro fu D’ambrosio a segnare il gol decisivo), completare un girone intero senza sconfitte, scavalcare l’Inter. Tutto in una notte. Immobile è pronto. CorriereDellaSera

