Collina: “Avrei ancora voglia di arbitrare. Non riesco ad immaginare il calcio tra dieci anni, ma sicuramente servirà un arbitro”

In un periodo delicato per la classe arbitrale meglio fissare lo sguardo su uno dei migliori interpreti della categoria, Pierluigi Collina. L’ex fischietto si è raccontato sulle frequenze di Sky Sport nell’ambito della trasmissione “I Signori del calcio“. Tra le altre cose, Collina ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di poter arbitrare giocatori di livello altissimo come Ronaldo, Beckham e Maldini. Ho solo il rimpianto di non aver arbitrato Maradona che è andato via dall’Italia poco prima il mio approdo in Serie A. Ho sempre messo il massimo impegno in campo indipendentemente dall’importanza della partita. Gli errori della mia carriera li ho subito dimenticati. Non ho rimpianti perché ho sempre dato il massimo impegno, ovviamente rimpiango di non avere più vent’anni. Mi manca tantissimo il campo, la routine prepartita con le tensioni e l’adrenalina. Vi assicuro però che ancora oggi avrei voglia di arbitrare. In Italia come nel resto del mondo purtroppo c’è il problema della violenza sugli arbitri soprattutto a livello giovanile. La tecnologia nel calcio sembra che sia sempre esistita in realtà se ne è parlato per la prima volta nel 2014 in una riunione dell’IFAB. Siamo invece partiti da zero e ora esiste in tutte le competizioni. Non so immaginare il calcio fra dieci anni vedendo quanto è cambiato ultimamente, la certezza è che servirà sempre un arbitro in mezzo a ventidue giocatori in campo“.

