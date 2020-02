ESCLUSIVA | Paolo Bonolis: “Lazio-Inter? Presto per dire ‘sfida scudetto’. Avrei voluto Leiva in nerazzurro”

Domenica alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Inter sul prato dell’Olimpico. Due squadre molto in forma in questo campionato e che stanno facendo emozionare i propri tifosi. Il merito è soprattutto di una classifica sempre più corta per il primo posto, che vede l’Inter a pari punti con la Juventus e la Lazio staccata di un solo punto. Occasione d’oro per i biancocelesti, che partita dopo partita stanno cullando un sogno che a settembre sarebbe stato impensabile. E occasione da non farsi scappare nemmeno per i nerazzurri che potrebbero cambiare le carte in tavola per una sfida scudetto tutta da gustare. Ad aprire le porte per la sfida dell’Olimpico ci ha pensato il presentatore per eccellenza, lo showman più importante d’Italia e massimo rappresentate interista: Paolo Bonolis. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it per parlare di questa sfida e del campionato italiano, con un accenno anche al suo nuovo libro.

Lazio-Inter la possiamo definire una gara scudetto?

“No assolutamente no. Vale 3 punti, dopo ce ne sono altre 15. La possibilità di giocarsi lo scudetto domenica è assolutamente remota. Sicuramente è una gara che vale tanto, contro un diretto avversario ma c’è tanto tempo ancora per parlare di scudetto”.

Credi che la gara contro il Napoli possa pesare sulle gambe dei giocatori, vista anche la sconfitta?

“Non saprei. Spero possa influire come ha influito il primo tempo del derby, visto che nella ripresa sono entrati in campo 11 demoni. Quella di ieri è la terza partita che perdiamo o pareggiamo per colpa di una deviazione, è una costante ormai. Il gol di ieri nasce da una deviazione di Barella e purtroppo Padelli non è riuscito a fare nulla. Già era successo con il Cagliari e anche in Champions. Loro sono comunque degli atleti, quindi sanno cosa vuol dire giocare con questa frequenza e poi ci sono quattro giorni di tempo, visto che si gioca la sera. C’è tutto il tempo per recuperare”.

Questa classifica che vede Inter e Juventus a pari punti e la Lazio a -1 credi sia dovuta da una crescita di Inter e Lazio o una involuzione della Juve?

“Guardando questa classifica penso che finalmente era ora che ci fosse una maggiore competitività per i primi posti. A me non piacciono quei campionati in cui a questo punto della stagione la prima squadra ha già 16/17 punti di vantaggio sulle altre. Adesso sta diventando molto bello e interessante. Credo che comunque questa classifica sia dovuta più ad una crescita di Inter e Lazio, ma soprattutto merito anche della crescita del valore medio di tutte le squadre italiane. Negli altri campionati ci sono sempre le solite 4 o 5 cinque squadre che se la giocano tra di loro e non hanno rivali. Noi invece abbiamo un campionato molto complicato, perché si basa sul tatticismo e ci sono tante squadre che sono ostiche da affrontare. Il livello medio è sempre molto alto”.

Te da interista e amante del calcio hai comunque sempre parlato bene della Lazio. Che giudizio dai alla stagione fatta fino a qui dei biancocelesti?

“La stagione della Lazio penso sia formidabile. Sta giocando bene, con una rosa circoscritta per un obiettivo così importante. Però ha avuto la mala sorte o forse la buona sorte di uscire dalle altre competizioni. Perché forse con una rosa così corta le altre competizioni non sarebbe stata in grado di sostenerle e avrebbe compromesso il percorso della squadra. Adesso invece, avendo un solo impegno, si può dedicare a questo con maggior sicurezza anche se ha una rosa inferiore rispetto alle altre due competitor. Poi va detto che la Lazio gioca bene a calcio, ha una capacità nelle ripartenze, una qualità nella gestione della palla e nell’intercetto del gioco avversario di livello molto alto”.

Che giocatore della Lazio vorresti nella tua Inter?

“Sicuramente Luis Alberto, è un giocatore che mi piace tantissimo. Ma mi piacerebbe molto vedere anche Leiva, al quale l’Inter era interessata nel momento in cui la Lazio lo stava trattando. Leiva è un grandissimo giocatore e un formidabile intercettatore. Poi gli anni passano per un ruolo così complesso e possono esserci delle pause, ma raramente lo vedi sbagliare un pallone, sa essere in sostegno del compagno nella difesa del gioco avversario, sa intercettare le linee di passaggio. Forse è un po’ inferiore a livello di realizzazione rispetto a quanto lo sia stato Cambiasso nell’Inter, ma ha un’attitudine di gioco in quel ruolo che è molto importante. Lui alla Lazio e Brozovic all’Inter sono giocatori fondamentali perché suturano e allo stesso tempo costruiscono e disinfettano”.

Domenica guarderai la partita all’Olimpico o meglio a casa?

“Nono sarò all’Olimpico con mio figlio e con alcuni amici aquilotti. Ci prenderemo in giro a vicenda strada facendo”.

Parlando di presente, è uscito da qualche mese il tuo libro “Perché parlavo da solo”. Ci vuoi raccontare un po’ il motivo per cui parlavi da solo?

“L’idea è nata casualmente. Per tanto tempo ho scritto per fatti miei, fino a quando questi scritti non sono stati intercettati e mi è stato chiesto se volevo farne un libro. Da li sono stati incrementati i miei scritti, tramite alcune chiacchierate provocatori, quello che avevo scritto io con altre riflessioni e altri ragionamenti. Così ne è venuto fuori un libro, secondo me molto bello, che tra l’altro è piaciuto anche al Papa (ride). Cosa curiosa perché è scritto da un agnostico assoluto e in un capitolo tra l’altro parlo proprio di religione. Si parla di tutto dalla politica allo sport, passando per la famiglia e l’amore, arrivando poi ai giovani, alla tecnologia e alla comunicazione. Ne sono molto orgoglioso anche perché è un libro privo di ipocrisia, cosa ormai molto rara”.

