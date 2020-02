La Lazio nelle scuole, Cataldi: “Contento di aver incontrato i bambini. Abbiamo il centrocampo più forte d’Italia”

Una mattinata magica quella dei ragazzi dell’ Istituto Comprensivo Via Volsinio che hanno potuto incontrare, oltre all’aquila Olympia, due calciatori biancocelesti, Danilo Cataldi ed Adam Marusic. Il centrocampista romano ha preso la parola inizialmente di fronte ai molti alunni: “Può accadere di ricevere offese da parte degli avversari, fa parte del gioco, ma termina tutto al momento. In campo c’è sempre un alto tasso di adrenalina, si va avanti passandoci sopra. Il bullismo è un qualcosa che prende vita ogni volta che sono prese di mira le persone più deboli. È necessario trovare in noi la forza dentro per andare avanti. Cerchiamo ogni volta di mettere a proprio agio i nuovi arrivati: quando qualcuno giunge dall’estero serve un tempo maggiore, ma ciò che conta è aiutarli perchè possano inserirsi nel più breve tempo possibile. Tentiamo di vivere il fairplay anche nella vita quotidiani: cerchiamo di trasmettere i valori che ci sono stati insegnati dall’universo calcistico. Ho ricevuto tanti esempi positivi, adesso che sono nel calcio provo ad imparare dai più esperti. Non ho un idolo in particolare, negli anni ho esaminato tanti calciatori. Quando sentiamo pronunciato il nostro nome all’Olimpico ci giunge un’emozione forte. Questo è un motivo di orgoglio. Non siamo degli eroi, siamo delle persone normalissime. Svolgiamo una professione che ci piace molto seguita. Facciamo tanti sacrifici, seppure possano sembrare. Per esempio, alcune volte non possiamo uscire con gli amici. La punizione in Supercoppa sotto il profilo stilistico è stato il gol più bello. A livello emozionale, invece, la marcatura più bella resta quella siglata alla Roma la stagione passata. Nel corso del ritiro estivo si corre tanto perché serve mettere nelle gambe la benzina necessaria per portare avanti la stagione. In ritiro non abbiamo molto tempo libero, ma siamo un gruppo molto affiatato e spesso decidiamo di stare insieme anche nel giorno libero. La parola rispetto sul campo è rappresentata dalla capacità di circoscrivere ciò che accade semplicemente sul terreno di gioco”.

Il numero 32 laziale ha poi parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: ” È bello rivedere il video in cui sono riprodotte le vittorie della Lazio, compresa l’ultima Supercoppa in cui ho fatto gol. Sono felice. Stiamo facendo bene, ora bisogna continuare così. Sono contento di aver incontrato i bambini, è sempre bello prendere parte a questo tipo di evento per lanciare anche un segnale importante. Domenica ci sarà un match bellissimo, ci stiamo allenando per prepararla al meglio contro una grande formazione come l’Inter. Noi viviamo tranquilli, la pressione si può gestire, ed anzi può anche essere positiva. La cosa che conta di più è non avere ansia. Vedremo come finirà domenica. Abbiamo il centrocampo più forte della Serie A, con potenzialità grandissime e calciatori come Leiva, Luis Alberto e Milinkovic. Ogni giorno imparo da loro, provo sempre a dare un aiuto così da crescere insieme”.

