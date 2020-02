Marusic: “Mi sento bene fisicamente. Ogni partita è una finale”

È tornato al momento giusto per dare il cambio ad uno stacanovista come Lazzari. Adam Marusic ha ricominciato a macinare chilometri sulla fascia destra provando ad insediare le certezze di Inzaghi. Un momento positivo quello del montenegrino che, al termine dell’evento “La Lazio nelle scuole“, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti: “Con l’inter sarà una partita molto importante, ma come nelle altre giochiamo per conquistare i tre punti. Saremo in casa di fronte ai nostri tifosi con una grande chance. Noi ci comportiamo come sempre, sappiamo di avere una grande possibilità ma tutte le partite sono delle finali e dobbiamo continuare ciò che abbiamo fatto fino ad adesso. Abbiamo solamente un punto in meno di Inter e Juventus, dobbiamo continuare così e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo, la Champions League, poi vediamo cosa succede. Lulic è infortunato, non so se torna, non ho parlato con lui, ma per me non c’è problema per giocare a sinistra. Il mister decide ed io gioco dove lui vuole. Sono stato infortunato per molto, quasi tre mesi e sono tornato con il Parma. Mi sento molto bene fisicamente, questo è l’importante. Devo continuare così e lavorare. L’arrivo di Lazzari mi ha sicuramente motivato perchè questo è importante nel calcio, lui è forte e ciò mi stimola a lavorare. Tutte le gare sono finali per noi, valgono tutte tre punti e dobbiamo pensare di giocare contro l’Inter come in tutte le altre partite. Sì, abbiamo per il derby, dobbiamo fare meglio di quella partita”.

