ESCLUSIVA | Galante: “Corsa a tre per lo scudetto, posizioni Champions già assicurate. Immobile contro Lukaku? Due campioni”

Domenica all’Olimpico andrà in scena Lazio-Inter, una gara dal sapore Champions e non solo. I nerazzurri guidano attualmente la Serie A, a pari punti con la Juventus, con la banda Inzaghi ad una sola lunghezza dalla vetta. In occasione del big match di Roma è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it l’ex difensore interista Fabio Galante che di gare come queste ne ha disputate tante: “Il primo avversario che ricordo di quando giocavamo contro i biancocelesti è Roberto Mancini: mi è capitato di marcarlo diverse volte. Erano partite sempre difficili, perché nei miei anni a Milano anche i capitolini erano forti. Sono due grandi squadre oggi, come ai miei tempi”. Così mister Galante presenta la sfida ad alta quota, analizzando reparto per reparto i punti di forza delle due compagini in questione.

Da addetto ai lavori, come valuta le rispettive difese?

“Le trovo entrambe forti. Lo sono individualmente, ma soprattutto nel complesso. I singoli vengono esaltati dal reparto. Inoltre i difensori sono ben messi in campo dai due allenatori, che ne hanno saputo valorizzare le qualità. Chiaro che da interista penso subito a de Vrij, che conoscete bene, o a Skriniar, Bastoni e Godin che non hanno bisogno di presentazioni, ma chiaramente anche il reparto arretrato della Lazio ha il suo bel perché”.

Il fronte offensivo invece vedrà Immobile contro Lukaku. Sarà una sfida a suon di gol?

“Qui siamo davanti a due campioni, sono giocatori forti che segnano da anni molte reti. Il belga si è ambientato bene in Italia, forse al di là delle aspettative. Ciro conosce la Serie A e segna sempre. Sarà una gara tra calciatori veramente bravi e saranno quindi problemi per i difensori”.

Per lo scudetto è corsa a tre?

“Direi dì sì. Non siamo ad inizio campionato: se ora Lazio ed Inter sono lì con la Juventus significa che anche loro sono forti. Ancora mancano diverse partite e le coppe, che i biancocelesti non giocano e quindi forse potrebbero trarre vantaggio da questo. Ci sono ancora tante possibilità che tutte e tre le squadre possano vincere il campionato perché hanno dimostrato fin da agosto di andare a ritmi spediti”.

Quanto Inzaghi e Conte sono fondamentali per le rispettive squadre?

“Il primo conosce bene l’ambiente laziale, ci ha giocato, ha ottimi rapporti con Lotito e Tare: è una guida. Stesso ruolo ha Conte, nonostante siano passati pochi mesi dal suo arrivo, ha avuto un forte impatto con i nerazzurri, portando il suo credo. Come si dice in gergo calcistico, i giocatori si butterebbero nel fuoco per lui”.

Neanche il passato juventino ha inciso quindi sul suo lavoro a Milano?

“Questo negli ultimi anni conta meno. Vedi Sarri, o Mourinho ora al Tottenham dopo aver guidato il Chelsea. Chiaro, nessuno vorrebbe vedere, per esempio, un tecnico della Lazio alla Roma, però questo è il calcio. Tutti, quando facciamo questo mestiere, siamo professionisti e dobbiamo lavorare al massimo per la squadra in cui siamo. Conte appena ha firmato è diventato interista, senza dimenticare i successi in bianconero da giocatore e da tecnico”.

Al momento le posizioni Champions sono assicurate per le prime tre della classe?

“Al 100%. Se per lo scudetto hanno possibilità sia Juventus che Lazio ed Inter, allo stesso modo sono tutte e tre nella zona utile per l’Europa che conta”.

Quali sono i segreti delle due squadre, ora ai piani alti della classifica?

“Sicuramente c’è un grande lavoro dietro delle società. Bravi Lotito e Tare, così come Marotta, Ausilio e l’intero club nerazzurro. Parliamo in entrambi i casi di società di spessore, che hanno scelto giocatori importanti. A questo c’è da aggiungere il lavoro dei tecnici che si fa vedere: serietà, professionalità, impegno e senso di appartenenza. Non solo Lazio ed inter, ma per arrivare a grandi successi, a tutti occorrono queste componenti”.

Domenica che gara sarà all’Olimpico?

“Spero bella. Come il derby di Milano, con tanti gol. Chi è stato come me a vedere la partita, si è divertito. Dico sempre che sono due squadre forti, quindi si vedranno belle giocate e sarà un match combattuto fino alla fine. Lo dimostra la Lazio che ha vinto sfide nel finale: è un gruppo che non molla mai, così come l’Inter. Che vinca il migliore”.

